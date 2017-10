Ronaldo Nazario mostró su lado más pícaro durante la gala de los premios The Best. Cuando la espectacular presentadora Layla Anna Lee se paseó entre los asistentes para realizar diversas preguntas, el brasileño no pudo evitar girar el cuello para observarla.

Busca una chica que te mire como miran Maradona y Ronaldo a la presentadora de la Gala #TheBestMEGA 😂😂 pic.twitter.com/s6PII4oNMo — Alvaro Peña (@alvarpl) 23 de octubre de 2017

La brasileña se cruzó ante su compatriota y el que fuera uno de los mejores delanteros del mundo no la perdió de vista. Incluso, esbozó una sonrisa. Diego Armando Maradona tampoco dejó pasar la oportunidad de mirarla.