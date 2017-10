Por todos es conocida el respeto que siente Cristiano Jr. por Leo Messi. Por ello, el hijo del madridista no dudó en saludar al argentino en la gala de los premios The Best.

Esta no es la primera vez que el hijo mayor de CR7 muestra su admiración a Messi. En diferentes galas el pequeño y el delantero se han encontrado y siempre se han saludado.