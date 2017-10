Zinedine Zidane ha citado a 18 futbolistas para el encuentro que enfrentará al Real Madrid ante el Eibar en el estadio Santiago Bernabéu. Una vez más, se puede destacar la llamada de Moha. El arquero juvenil será el suplente en el duelo ante los vascos debido a las lesiones de Keylor Navas y Luca Zidane.

Por otro lado, el galo deja fuera de la lista a Jesús Vallejo y a Borja Mayoral. Además, los lesionados Gareth Bale, Dani Carvajal y Mateo Kovacic también verán el partido desde la grada.

El Madrid no se puede dejar más puntos en casa si no quiere perder la estela de un Barcelona que venció al Málaga con mucha polémica. No obstante, Zizou apostará por un once con varias rotaciones respecto al que vimos el pasado miércoles ante el Tottenham en la Champions.

Convocatoria del Real Madrid

Porteros: Casilla y Moha.

Defensas: Sergio Ramos, Varane, Nacho, Marcelo, Theo y Achraf.

Centrocampistas: Kroos, Modric, Casemiro, M. Llorente, Asensio, Isco y Ceballos.

Delanteros: Cristiano Ronaldo, Benzema y Lucas Vázquez.