Real Madrid vs Eibar: resultado, resumen y goles (3-0)

Real Madrid vs Eibar: en directo

Resumen del partido: El Real Madrid volvió a exhibir pegada en su primera victoria plácida en el Bernabéu en Liga. Isco y Asensio lideraron el triunfo madridista en la primera midad. El balear puso un buen centro que acabó con un gol en propia meta de Oliveira y posteriormente anotó su tercer gol en Liga tras recibir una asistencia de Isco. En la segunda parte, Marcelo sentencio tras una jugada mágica de los de Zidane.

¡Final en el Bernabéu! ¡Victoria del Real Madrid!

Min 90+1. Buena parada de Casilla. Inui le pegó desde fuera del área y el meta la desvió. Muy seguro durante todo el partido el portero.

Min 90. Lo sigue intentando el Eibar pero la defensa del Real Madrid hoy está sobresaliente. Partidazo de Ramos y especialmente Varane.

Min 88. Otra vez Cristiano y otra vez Dimitrovich. El meta despejó otro tiro del portugués.

Min 86. Ahora busca el cuarto el Real Madrid. Casemiro se coló dentro el área pero fue parado por la defensa rival.

Benzema condujo una jugada sobresaliente que acabó con Marcelo definiendo de matrícula dentro del área. Qué lujo de jugada y que exhibición de Benzema, con tacón incluido, en ella.

Min 81. ¡GOL GOL GOLAZO DEL REAL MADRID! ¡GOLAZO DE MARCELO! ¡QUÉ JUGADA DEL REAL MADRID!

Min 79. Último cambio en el Eibar. Sale Escalante y entra Sergi Enrich.

Min 78. ¡Al lateral de la red Cristiano! Buena jugada de Marcelo, y el luso acabó disparando casi sin ángulo de volea con su pierna izquierda.

Min 76. Benzema la pinchó de forma magistral pero Oliveira le robó la bola cuando el galo estaba armando la pierna.

Min 74. Qué bonito el Real Madrid. Cristiano se la dejó de tacón a Benzema pero el disparo del galo tocó en un defensa del Eibar.

Min 70. Doble cambio en el Madrid. Entra Lucas y Marcelo; se marchan Isco y Dani Ceballos. Se retira Capa y entra Peña en el Eibar.

Min 66. ¡Doble ocasión para el Real Madrid! Primer Cristiano falla un mano a mano ante Dimitrovic y después Benzema la manda alta. Se hace rogar el tercer tanto.

Min 65. Qué clase Luca Modric. Hizo un caño increíble a Jordán y disparó desviado.

Min 63. Primer cambio en el Real Madrid. Entra Benzema y sale Marco Asensio. En el Eibar sale Charles y entra Kike García.

Min 60. Qué pase de Luca Modric a Marco Asensio… Marca de la casa con el exterior. El centro del balear buscando a Cristiano acabó en córner.

Min 58. Minutos de dominio del Eibar. Mientras tanto Benzema, Marcelo y Lucas Vázquez calientan en la banda.

Min 55. Reclama un penalti Inui pero el japonés se lanzó a la piscina delante de Casemiro.

Min 53. Lo intenta Inui pero su disparo se va muy desviado. El japonés está siendo el mejor jugador del Eibar en el Bernabéu.

Min 52. ¡Alto! Se le va muy arriba el balón a Cristiano.

Min 51. Ojo a la falta peligrosa a favor del Real Madrid. Se prepara el bicho…

Min 51. ¡Uyy el Real Madrid! Buen pase de Asensio a Theo, que la puso y Cristiano estuvo a punto de rematar. Qué partido está haciendo Marco Asensio. Olé.

Min 49. ¡Otro mano a mano desperdiciado por Isco! Cómo se la llevó con la espuela Marco Asensio y sirvió al andaluz que se volvió a encontrar con Dimitrovic.

Min 47. Intenta monopolizar el control del balón el Real Madrid en este inicio de la segunda mitad. Mientras tanto, Cristiano busca su gol…

¡Arranca la segunda mitad!

Los números de Isco: el centrocampista que más goles (10) y más asistencias ha logrado (8) en Liga en este 2017.

Resumen de la primera parte: El Real Madrid no ha mostrado su mejor versión pero le ha bastado para marcharse al descanso con una buena ventaja. Asensio fue el protagonista de la primera parte tras poner el balón del primer gol de Oliveira en propia puerta y marcar el segundo con una volea perfecta.

¡Final de los primeos 45 minutos!

Min 42. Otra vez Theo. El francés llegó la línea de fondo y la puso pero el balón acabó en las manos de Dimitrovic.

Min 40. Qué potencia Theo… Llegó a rebañar un balón en banda y tiró de velocidad por la izquierda. Arbilla lo acabó mandando al suelo.

Min 37. Lo intenta el Eibar. José Ángel probó a Casilla pero su disparo se marchó desviado.

Min 35. Isco y Marco Asensio están gobernando el partido y siendo los protagonistas y mayores peligros del Real Madrid. Todo pasa por las botas del andaluz…

Min 31. ¡Uyy Casemiro! Lo intentó desde muy lejos pero se fue a poco de la escuadra derecha de Dimitrovic. Qué misil del brasileño.

Isco la puso desde la izquierda y el balear la cruzó de volea. Golazo del madridista que ya es el máximo goleador del equipo en Liga con tres tantos.

Min 28. ¡GOL DEL REAL MADRID! ¡GOLAZOOOOO DE MARCO ASENSIO!

Min 26. Lo intentó Asensio desde lejos pero su balón se fue a las manos de Dimitrovic. Probó el cañón el balear.

Min 24. Sobresaliente Casemiro. Inui se metió dentro del área y el brasileño le robó el balón de forma perfecta.

Min 22. Tarjeta amarilla para Casemiro y Charles. El brasileño se quejó de que el Eibar no tirara el balón fuera tras una caída de Ceballos en el área.

Min 20. Seguro Casilla. José Ángel la puso desde la izquierda y el meta blocó bien.

Asensio puso un balón perfecto, que Ramos intentó peinar y el central portugués del Eibar se coló el balón dentro de su portería con la cabeza. Se adelanta el Real Madrid y allana el camino a la victoria.

Min 18. ¡GOL DEL REAL MADRID! GOOOOOLLLL DEL EIBAR EN OLIVEIRA EN PROPIA PUERTA.

Min 17. ¡La primera de Cristiano! Su disparo tocó en Arbilla y se fue por encima del larguero.

Min 16. Bienvenidos al recital de Isco. Qué control y qué salida del andaluz que levanta al público del Bernabéu de sus asientos.

Min 14. No logra crear situaciones de peligro el Real Madrid. El Eibar está muy bien plantado y los jugadores blancos están cometiendo demasiados errores no forzados.

Min 10. Otra aproximación del Eibar que acaba en un mal cabezazo de Escalante. El Real Madrid había empezado enchufado pero se ha desinflado un poco. Tiene que aparecer más los hombres del centro del campo.

Min 5. Ocasión para el Eibar. Jordán remató desde el borde del área pero el balón se fue a las manos de Casilla. Ojo a las contras del conjunto armero.

Min 1. ¡Uyyy Isco! Qué genialidad de Asensio… Control perfecto del balear que dio un balón de gol a Isco pero su disparo se estrelló en Dimitrovic.

¡Comienza el partido en el Bernabeú! Mueve la bola el Eibar.

20.41. Suena el himno del Real Madrid y aparecen los jugadores por el terreno de juego.

20.28. Se retiran los jugadores del terreno de juego. Última charla y de Zidane que esto empieza en un rato. Hay ganas de vera a Ceballos, Isco, Modric y Asensio juntos. Mucho jugón hoy en la alineación de Zidane.

20.20. Aquí puedes consultar todos los datos y estadísticas del partido en tiempo real.

20.08. Ya están los jugadores del Real Madrid calentando. Quedan menos de 40 minutos para que comience el partido de la jornada donde el Real Madrid no puede fallar.

19.57. Todas las miradas volverán a estar puestas hoy en la figura de Cristiano. La estrella del Real Madrid quiere aprovechar esta jornada para recortar goles a Messi (1 contra 11) ante un rival al que le ha marcado cinco goles en cinco partidos.

19.56. El Bicho, liderando la expedición del Real Madrid.

19.55. El Real Madrid ha ganado cinco de sus seis enfrentamientos contra el Eibar pero cuidado, el año pasado el conjunto armero logró sacar un empate (1-1) del Bernabéu. El Real Madrid no se puede permitir otro tropiezo en casa tras pinchar ante Levante, Valencia y Betis.

19.46. Ya tenemos alineación oficial del Eibar. Mendilibar apuesta por defensa de cinco y va con: Dimitrovic; Capa, Oliveira, Lombán, Arbilla, José Ángel; Escalante, Jordán, Rivera; Inui y Charles.

19.40. El Real Madrid también se suma a la lucha contra el cáncer de mama.

19.37. Continúa Zidane con su política de rotaciones. 5 cambios con respecto al once del Tottenham. Descansan Marcelo, Kroos y Benzema.

19.35. Ya tenemos ALINEACIÓN OFICIAL del Real Madrid. Hoy vamos con Casilla; Nacho, Varane, Ramos, Theo; Casemiro, Modric, Ceballos, Isco; Asensio y Cristiano.

19:30. ¡MUY BUENAS TARDES! Bienvenidos a la retransmisión, en vivo y en directo online, del encuentro correspondiente a la novena jornada de Liga, que enfrenta a dos equipos con aspiraciones distintas dentro de la competición. El Real Madrid vs Eibar promete ser uno de los platos fuertes del fin de semana y por ello, antes de conocer las alineaciones oficiales de ambos conjuntos, indagaremos en el contexto de un partido en el que el resultado, a pesar de lo que pueda parecer, no está nada claro.

Real Madrid y Eibar empataron en el Santiago Bernabéu la temporada pasada, en un choque que finalizó con 1-1 y los blancos desesperados por no poder romper el muro armero, pero en esta ocasión, ante la necesidad de recortar puntos al líder Barcelona, el conjunto dirigido por Zinedine Zidane está obligado a sumar los tres puntos, y si es con goleada, mejor. El público, que ya ha visto cuatro pinchazos de los suyos entre Liga y Champions, lo agradecerá.

El once del Real Madrid tendrá una novedad en portería, ya que Zinedine Zidane se verá obligado –y encantado– a dar una nueva oportunidad a Kiko Casilla, debido a la lesión muscular que ha impedido a Keylor Navas entrenar con normalidad en los últimos días. Por delante del cancerbero tarraconense se situarán, en una línea de cuatro, Achraf, Nacho, Sergio Ramos y Theo. Marcelo, por este último, y Vallejo, para dar descanso al marroquí, podrían ser las novedades del técnico galo.

En el centro del campo Casemiro será el cerrojo para tratar de mantener a los mediapuntas rivales a raya, y Dani Ceballos se presume como la gran novedad de la alineación, acompañado por Kroos, Modric e Isco. El malagueño, a su vez, se disputa el puesto de mediapunta con Marco Asensio, mientras que en la punta de ataque la conexión Cristiano-Benzema será la encargada de poner los goles.

El Real Madrid buscará recuperar sus mejores sensaciones en el Santiago Bernabéu en la visita de este domingo al Santiago Bernabéu (20.45 horas) de un Eibar necesitado y lejos de la versión con la que el año pasado ya fue capaz de arañar un punto y desactivar al conjunto madridista ante su público.

Jugar de local, casi siempre una de las ventajas y fortalezas de los equipos ‘grandes’, se está convirtiendo en un reto para el actual campeón de Liga y de Europa, que sólo ha sido capaz de ganar tres de sus siete partidos (cuatro de Liga, dos de Liga de Campeones y uno de Supercopa de España) ante sus aficionados.

El último resbalón se produjo el pasado martes con la visita del Tottenham inglés, que le planteó un partido incómodo a los de Zinédine Zidane, que estos no supieron descifrar, mostrando además de nuevo una poco habitual contundencia para rematar las ocasiones que tuvieron y que fue de más a menos con el paso de los minutos.

Este choque confirmó que el estado futbolístico del equipo blanco sigue lejos del del pasado mes de agosto, y de esta situación se quiere aprovechar un Eibar, que, en cambio, tampoco ofrece la solidez de la temporada pasada que le hizo rozar Europa y que en ataque flojea (3 goles) y en defensa sufre (17 encajados).

Zidane tendrá otro partido más para poner a prueba su política de rotaciones antes de repartir aún más los esfuerzos la semana que viene con el estreno en la Copa del Rey ante el Fuenlabrada. De momento, Kiko Casilla tendrá que ocupar la portería por el nuevo percance físico de Keylor Navas.

En defensa habrá que ver si el joven Achraf sigue acumulando minutos o si el francés opta por Nacho, que también puede jugar en el centro por un Varane que no entrenó el viernes, y si Théo Hernández da descanso a un Marcelo que no está atravesando su mejor estado de forma, lo que ha repercutido también en el ataque de su equipo.

En el centro del campo, el técnico francés deja claro que, hasta que Gareth Bale no esté recuperado, no tiene demasiadas dudas y el cuarteto formado por Casemiro, Kroos, Modric e Isco parece el ‘titular’. Tras el desgaste del martes, jugadores como Marco Asensio y Lucas Vázquez, titulares en Getafe, buscan sus minutos, sobre todo el mallorquín, tampoco tan explosivo y acertado como hace más de un mes.

Donde no habrá dudas seguramente será en la parte ofensivo donde repetirá la pareja formada por Cristiano Ronaldo, en busca de su primer gol liguero en el Santiago Bernabéu, y Karim Benzema, de nuevo criticado por su falta de gol, pero defendido vehemente por Zidane y elogiado por José Luis Mendilibar.

El técnico guipuzcoano ya reconoció que la visita es de máxima dificultad para su equipo, que no ha empezado nada bien el año, y que se encuentra en los puestos peligrosos de la clasificación con ocho puntos, sólo uno en los últimos cuatro partidos, el logrado el pasado fin de semana ante el Deportivo en Ipurua.

Pese al tropiezo en casa, Mendilibar sacó cosas positivas de un choque donde cambió el sistema y dispuso de tres centrales y dos carrileros, que parece que será el que también use en el Santiago Bernabéu donde no podrá contar con uno de sus puntales en defensa como Iván Ramis, de nuevo lesionado en un inicio de campaña donde el conjunto armero no escapa a los problemas físicos.

David Lombán o Alejandro Gálvez serán los posibles sustitutos en el once del central balear, mientras que el japonés Takashi Inui, que no jugó ante el ‘Depor’, podría ser una opción para el ataque donde el Eibar echa de menos los goles que marcaba el año pasado Sergi Enrich. El equipo guipuzcoano sólo ha marcado dos a domicilio este año, en la victoria de la primera jornada en La Rosaleda y en el set que encajó en el Camp Nou.