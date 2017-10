Bienvenida, pegada. En un partido de arreones, el Real Madrid recuperó uno de sus bienes más preciados: el gol. Lo hizo ante un Eibar correoso y ordenado y, aunque también volvió a coleccionar ocasiones para lograr un set, por fin el Bernabéu vivió un partido plácido. A falta de los tantos de Benzema y Cristiano, marcaron Oliveira en propia meta, Asensio y Marcelo.

No era difícil adivinar que Zidane iba a rotar. Eso ya no es ni sorprendente ni siquiera noticioso. Pues sí, rotaba. Medio equipo titular ante el Tottenham se iba a descansar. Cambiaban los laterales: Nacho y Theo por Achraf y Marcelo. Ceballos hacía de Kroos. Benzema también iba al banquillo y entraba directo al once un Asensio que lleva tiempo buscándose a sí mismo. También Kiko Casilla suplía al lesionado Keylor bajo los palos.

Estos eran los once elegidos por Zidane para conformar la alineación del Real Madrid: Kiko de portero, con una zaga de cuatro integrada por Nacho, Varane, Ramos y Theo. En el mediocampo Casemiro, Ceballos, Modric e Isco. Arriba, Asensio y Cristiano Ronaldo. Muchas novedades, mucha juventud y más empuje que el vídeo del Despacito.

Un minuto tardó el Real Madrid en crear su primera ocasión. Y en fallarla. La maniobra la ejecutó Asensio en el pico derecho del área. Sentó a su par y vio un latifundio en el área del Eibar. Allí la puso para la incorporación de Isco, que venía más solo que un náufrago, pero el disparo raso del malagueño quedó demasiado centrado y lo rechazó abajo Dimitrovic.

Valiente el Eibar, incómodo el Madrid

Dio la réplica el Eibar con un tiro en semifallo de Jordán que atrapó abajo Casilla. El partido, sin dueño como un paraguas olvidado, era de ida y vuelta mientras el Real Madrid encontraba el paso. Mendilibar se la había jugado –igual que otras veces en el Bernabéu– con la defensa en mediocampo. Cualquier enganchón de sus zagueros, unido a un pelotazo del Madrid iba a suponer un mano a mano con el portero. Mientras, los centrocampistas blancos estaban incómodos como si jugaran con botas dos números más pequeñas.

Mientras el Real Madrid iba buscando la salida al laberinto del Eibar, los armeros se rearmaban en confianza. Así se agotó el primer cuarto de hora, que concluyó con un disparo de Cristiano Ronaldo desde fuera del área. De resultas del mismo los de Zidane botaron un par de córners. Y en el segundo llegó el gol. Lo sacaron en corto entre Isco y Asensio. El mallorquín la puso al área, voló Sergio Ramos y voló Paulo Oliveira, con la mala suerte para el jugador del Eibar de que le salió un remate perfecto contra su propia portería. El Madrid se adelantaba al más puro estilo Barça: con un gol en propia puerta.

Y por fin la pegada

No se arrugó el Eibar e hizo intervenir a Casilla en el 23 después de una falta lateral que acabó envenenándose. Seguía espeso el Madrid, aunque intentaba soltarse en torno a la pelota. Dimitrovic atrapó abajo un disparo seco de Asensio. Y fue precisamente Marco el que hizo el segundo. Otra vez con la conexión letal con su pisha Isco. Esta vez fue en la banda izquierda. El malagueño la puso y Asensio disparo a bote pronto. Dimitrovic, que se agachó como un jubilado en un parque, no acertó a sacar ni una mano ni un pie. El Real Madrid ponía tierra de por medio.

El 2-0 sí dejó sonado al Eibar y animó al campeón de Liga a atacar con más tino. Era una gran noticia para el Real Madrid (y un alivio para el Bernabéu) que el equipo hubiera recuperado la pegada. Posiblemente, en el primer tiempo con menos ocasiones, los de Zidane habían hecho más dianas.

Un par de carrerones de Theo inclinaron el partido hacia la izquierda. A campo abierto, es el Mercedes de Hamilton. Y así nos fuimos al descanso. Tranquilo Zidane, tranquilo el Bernabéu y (por fin) un partido encarrilado en el entretiempo.

Isco, agua a la segunda

Arrancó la segunda mitad igual que la primera: con un mano a mano desperdiciado por Isco. El malagueño tiró al muñeco y Dimitrov la sacó con el pie. El Real Madrid volvía a pelearse con el gol. Crecía Ceballos, cosiendo regates en la mediapunta, y se frustraba Cristiano Ronaldo porque, como un calvo en un concierto heavy, no rascaba bola.

Siguió atacando el Real Madrid y defendiéndose el Eibar. Los blancos tocaban bien hasta el área, pero ahí se metían en un cuarto oscuro del que no salían bien parados. Zidane metía a Benzema recién rebasada la hora de partido. Quizá el francés ayudara a devolver la sonrisa a un Cristiano que tenía la misma cara que Junqueras en una mitin del PP. Asensio se iba al vestuario entre aplausos y Karim era recibido con la misma indiferencia con la que él parece jugar a veces.

En el 66 tuvo Ronaldo la suya en un mano a mano y la terminó al muñeco igual que Isco. Tampoco Benzema estuvo acertado en el rechace. Volvía a las andadas el Real Madrid. Tenía espacios para golear, pero no acertaba en el área. Zidane metía a Lucas por Isco y a Marcelo por Ceballos. Al partido le quedaban 20 minutos más el alargue y ya estaba haciendo un poco bola.

Sentencia Marcelo

No corría peligro el partido para el Madrid –parecía al menos– pero en el Bernabéu empezaba a escucharse ese runrún tan clásico cuando la gente se aburre. Sólo Cristiano Ronaldo, encabezonado en marcar, no le había perdido la cara al partido. Pero el tanto lo encontró Marcelo en el 81. El brasileño recogió una asistencia de Benzema tras galopada de Theo y marcó de tiro cruzado.

Partido finiquitado, tres puntos en el bolsillo y Bernabéu en calma. A falta de fútbol continuado, porque el Madrid jugó a tirones, la buena noticia para Zidane es que su equipo sigue generando un chorro de ocasiones por partido y ya, de momento, marca la mitad.