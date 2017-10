El Real Madrid no puede permitirse otro tropiezo liguero en el Bernabéu y Zidane lo tiene claro. El técnico francés destacó la importancia del partido ante el Eibar en la rueda de prensa previa al duelo del domingo (20.45 / Movistar Partidazo) donde el conjunto blanco está obligado a ganar para no perder la estela del Barcelona en Liga Santander. Además, el galo defendió con vehemencia a Benzema y a todo el equipo.

Acumulación de partidos

“Tenemos siete partidos ahora y a los jugadores es lo que les gusta. Es bueno y complicado para la recuperación pero hemos tenido ahora casi dos días para recuperar y estamos bien físicamente que es lo importante”.

¿El mejor entrenador del mundo?

“No. Tengo la fortuna de estar en el mejor club del mundo con estos jugadores. El resto no creo que sea el mejor entrenador del mundo, para nada. Mucha gente me conoce y lo digo con sinceridad“.

Problemas en el Bernabéu

“Nos gusta jugar en el Bernabéu. Cuando miras los resultados podemos decir que no es lo esperado porque por ejemplo en la Champions no ganamos en casa. No estamos preocupados porque sabemos que esto es largo y lo vamos a superar. Tenemos la posibilidad de jugar en casa y ganar el partido”.

Lesiones

“Cuando miras los resultados que hicimos, no estamos mal. Queremos mejorar y vamos a hacerlo. Cuando miras lo que estamos haciendo… estamos a cinco puntos del líder, líderes en Champions y tenemos dos trofeos. No sé si la gente se ha olvidado de esto. Tenemos dos trofeos y vamos a jugar uno más en diciembre. Hasta final de temporada está la Liga, Champions y Copa del Rey. Estamos en el camino. No hay que preocuparse más de la cuenta”.

Críticas a Benzema

“Me molestan las críticas con Karim porque es una vergüenza que lo diga la gente que sabe de fútbol. Para mí es el mejor de todos. Es verdad que el 9 tiene que meter 50 goles. Karim no va a meter eso pero va a meter 30 y pasar otros 30. Para mí eso es lo más importante. Me molesta que se hable mal de mis jugadores. Yo quiero siempre aclarar las cosas: para mí es el mejor con diferencia”.

Guardiola y Cataluña

“Cada uno hace lo que le da la gana”

Keylor Navas

“No forzamos el otro día. Yo creo que estaba bien y no es la misma lesión. Esto es el fútbol. Es poca cosa y vamos a ver. Es inevitable. Luego me podéis preguntar por las lesiones y la gente que sabe más no tiene una explicación: son casualidades. Es parte de una temporada y de una plantilla. Seguro que volveremos a tener a todos los jugadores en forma. De momento es verdad que estamos un poco molestos con las lesiones”.a

Goles a balón parado

“Seguro que los rivales nos conocen mejor pero esto acaba de empezar. Sabemos que nosotros a balón parado vamos a hacer cosas importantes. Lesiones, no metemos a balón parado, no metemos goles suficientes… pero bueno, tranquilidad. Hay muchas cosas positivas dentro de las negativas que me preguntáis”.

Benzema

“Cada uno puede opinar de que el 9 tiene que meter goles. Para mí no. El delantero no sólo tiene que meter goles. Karim lo tiene todo, no sólo el gol. No mete 50 goles pero mete 25 o 30. Me importa más que se asocie con los otros compañeros. A mi me gusta ver buen fútbol y ganar los partidos. La gente que opine que el nueve sólo mete goles me vale pero no es mi filosofía”.

¿Por qué defiendes a Benzema así?

“Porque creo que es el mejor. Son mis jugadores y les defenderé pase lo que pase. Y más a Karim, que para algunos no es el mejor y lo respeto, pero para mí es el mejor. Si está aquí desde hace 10 años no es casualidad. Siempre ha sido positivo y ha levantado cabeza. En el campo es el mejor y no es lo más importante para mí que marque goles. Para mí lo tiene todo. Todo el abanico de virtudes de un jugador de fútbol. Después, claro que tiene margen de mejorar y tiene que mejorar. Él sabe que tiene que mejorar y va a hacerlo”.

Premio The Best

“Yo hice todo para ser un entrenador confirmado, pongo todos los medios para hacerlo. Cuando haces lo que te gusta y lo haces con pasión, mejoras. Y yo lo hago cada día. Si me dan el The Best lo aceptaré con mucho gusto pero no soy el mejor entrenador del mundo”.