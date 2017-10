Zidane defiende a Benzema: “Lo que dijo Lineker es una vergüenza, Karim es el mejor con diferencia”

Zinedine Zidane no dudó en salir en defensa de Karim Benzema en la rueda de prensa previa al partido contra el Eibar después de que el ex futbolista Gary Lineker cargase duramente contra el delantero madridista asegurando que está “sobrevalorado”.

“Me molestan las críticas con Karim porque es una vergüenza que diga la gente que sabe de fútbol. Para mí es el mejor de todos. Es verdad que el 9 tiene que meter 50 goles. Karim no va a meter eso pero va a meter 30 y pasar otros 30. Para mí eso es lo más importante. Me molesta que se hable mal de mis jugadores. Yo quiero siempre aclarar las cosas: para mí es el mejor con diferencia”, dijo Zidane.

“Cada uno puede opinar de que el 9 tiene que meter goles. Para mí no. El delantero no sólo tiene que meter goles. Karim lo tiene todo, no sólo el gol. No mete 50 goles pero mete 25 o 30. Me importa más que se asocie con los otros compañeros. A mi me gusta ver buen fútbol y ganar los partidos. La gente que opine que el nueve sólo mete goles me vale pero no es mi filosofía”, añadió el técnico madridista.

Al ser preguntado por los motivos de la defensa a ultranza a su jugador Zidane no tiene dudas: “Porque creo que es el mejor. Son mis jugadores y les defenderé pase lo que pase. Y más a Karim, que para algunos no es el mejor y lo respeto, pero para mí es el mejor. Si está aquí desde hace 10 años no es casualidad. Siempre ha sido positivo y ha levantado cabeza. En el campo es el mejor y no es lo más importante para mí que marque goles. Para mí lo tiene todo. Todo el abanico de un jugador de fútbol. Después, claro que tiene margen de mejorar y tiene que mejorar. Él sabe que tiene que mejorar y va a hacerlo”.