Casi sin hacer ruido y sin levantar nada la voz, Zinedine Zidane trasladó un recadito a los periodistas durante la rueda de prensa previa al partido que enfrenta este domingo al Real Madrid con el Eibar en el Santiago Bernabéu.

“Hay muchas cosas positivas dentro de las negativas que me preguntáis”, aseguró el entrenador del Real Madrid después de ser preguntado por la ausencia de goles a balón parado esta temporada.

“Seguro que los rivales nos conocen mejor pero esto acaba de empezar. Sabemos que nosotros a balón parado vamos a hacer cosas importantes. Lesiones, no metemos a balón parado, no metemos goles suficientes… pero bueno, tranquilidad”, respondió el técnico antes de dejar el recado.

Zidane también quiso recordar que la situación del club no es tan mala como muchos piensan: “Cuando miras los resultados que hicimos, no estamos mal. Queremos mejorar y vamos a hacerlo. Cuando miras lo que estamos haciendo… estamos a cinco puntos del líder, líderes en Champions y tenemos dos trofeos. No sé si la gente se ha olvidado de esto. Tenemos dos trofeos y vamos a jugar uno más en diciembre”.