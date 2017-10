Hasta los jugadores del Barcelona lo reconocen: “El balón ha salido”

Los jugadores del Barcelona reconocieron el error arbitral en la zona mixta que propició el primer gol de los azulgranas. La diana de Gerard Deulofeu viene precedida de un centro de Digne que debía haber sido anulado al encontrarse el balón fuera del terreno de juego. El árbitro y su asistente no lo vieron y a los de Valverde se les puso el partido muy de cara a los 155 segundos.

“Da la impresión de que sale. Ahora no he visto nada. Decidió no pitar y eso fue positivo. Aunque entiendo el disgusto del Málaga por esa acción”, comentó el capitán Andrés Iniesta. En la misma tónica estuvo Sergi Roberto: “Estoy un poco lejos, pero creo que sí que ha salido. Hay veces que los árbitro tienen errores, una veces a favor y otras en contra”.

Curiosamente, el único jugador culé que vio la acción legal fue el autor del gol, el propio Deulofeu. “Todavía no he visto la jugada. Para mí es legal. Yo la creo, por eso la sigo”, aseguró a la conclusión del partido.

“Es grotesco”

Por otro lado, Luis Hernández, defensa del Málaga, se mostró muy enfadado por lo ocurrido. “Yo puedo entender que diga que no lo ve. Es grotesco. El balón sale medio metro. Una vez más se nos pone el partido complicado en un error. En nueve jornadas en seis de ellas hemos recibido el primer gol por un error. No estamos haciendo las cosas bien pero estas decisiones no ayudan y menos viniendo en campos así”, aseguró.