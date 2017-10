El entrenador del Oporto explica los tres motivos de la suplencia de Casillas

El Portugal hay montado un lío de tres pares de narices por la suplencia de Iker Casillas en el partido entre el Leipzig y el Oporto de Champions, que acabó 3-2 para los alemanes. El meta de Móstoles se quedó en el banquillo y en su lugar José Sá, que precisamente no estuvo nada acertado en el tercer tanto del equipo teutón.

Su suplencia ha dado la vuelta al mundo y en Portugal, el diario ‘O Jogo’, asegura que se debe a un bajón en los entrenamientos y a su obsesión por el móvil y las redes sociales. Sin embargo, el entrenador del Oporto sigue insistiendo en que se trata sólo de una decisión técnica: “Fue una decisión técnica, si hubiese tenido un problema con él no iba ni convocado. Siempre dije que todos los jugadores del Oporto están preparados para competir por un puesto de titular”.

Tres motivos deportivos

Conceição fue más allá y especificó los tres motivos deportivos que según él le llevaron a tomar la decisión de sentar a Iker Casillas pese a que el ex del Real Madrid estaba cuajando un arranque de temporada notable: “La opción tuvo que ver con tres características: el adversario, las características del jugador y la semana de entrenamiento. Pura y simplemente. Hay unos que toman las decisiones por otros motivos”.

El técnico insistió varias veces en asegurar que la actitud del guardameta español es ejemplar: “”ker es un jugador que trabaja, no hay nada más que decir. Tiene un comportamiento fantástico de acuerdo a lo que quiero. El Oporto no es dirigido de fuera para adentro, es dirigido por mí. El estatus a mí no me interesa, para mí el estatus es igual al rendimiento. Punto”.

Sin embargo, Conceição también advirtió que nadie está por encima del Oporto. Tan sólo el presidente del club: “Me siento enfrente del presidente y veo a una persona con 58 títulos. Casi ni me atrevo a mirarle a los ojos. Es la única referencia del club”. Además, comparó el caso de Casillas con el de Julio César, del Benfica: “Tiene 26 títulos y está en el banquillo. Nadie se pregunta por qué está en el banquillo. Ese es un buen ejemplo”.

El caso es que pese a que alegue motivos deportivos, llama mucho la atención que Casillas haya pasado de ser titular y uno de los mejores del equipo al banquillo en cuestión de días por decisión técnica. Es difícil de entender, cuanto menos, porque el de Móstoles no había cometido errores en partidos. Aunque, obviamente, el entrenador del Oporto no va a decir abiertamente que es por motivos extadeportivos…