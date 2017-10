El Manchester United toma la delantera por Embalo

El Real Madrid continúa con su política de buscar y reclutar jóvenes talentos. Los fichajes como Vinicius, Theo, o anteriormente Asensio u Odegaard, entre otros, no han terminado de saciar al club merengue, que sigue buscando nuevas perlas por cada rincón del planeta. Uno de los jugadores seguidos es la joya del Benfica, Umaro Embalo, aunque según la prensa inglesa el Manchester United se ha adelantado al equipo blanco.

Tal y como asegura ESPN y recogen la mayoría de medios británicos, el equipo inglés ha quedado impresionado con las últimas actuaciones del joven jugador portugués, sobre todo tras verlo in situ en el Benfica-United de la UEFA Youth League esta misma semana. Embalo es un joven extremo de 16 años seguido por varios grandes de Europa. Todo apunta a que pronto hará las maletas y se marchará de Lisboa rumbo a un club puntero del viejo continente, pero el Benfica no lo va a dejar escapar a cualquier precio.

8 kilos rechazados en verano

El United habría ofrecido 8 millones de euros al club lisboeta hace unos meses, pero la propuesta fue rechazada. Además, si Embalo sigue rayando al gran nivel que lo está haciendo su precio subirá bastante, por lo que el Benfica se frota las manos. El luso ha despuntado con su equipo y con Portugal sub 16 y sub 17 esta temporada. Durante la fase de clasificación para el europeo sub 17 ya se enfrentó a España, donde demostró su enorme potencial.

El United ya le ha visto en acción. Nicky Butt, ex futbolista de los red devils y ahora ojeador del club inglés, ha presenciado en directo algunos de sus partidos y lo quiere para el Manchester. Pero el interés ha ido todavía más allá. El jefe de ojeadores del equipo inglés Javier Ribalta y el director de desarrollo John Murtagh estuvieron presentes esta semana en Lisboa y quedaron boquiabiertos con él, por lo que parece que pronto iniciarán una nueva embestida para ficharlo.

En el Benfica confían en que no se vaya todavía y algún día triunfe en el Estadio da Luz, pero la realidad es que si el Manchester United se rasca el bolsillo y apuesta por él acabará firmándolo. El Real Madrid lo viene siguiendo, pero todo este ruido alrededor del jugador encarece la operación bastante más, y esa puede ser la razón por la que el United se adelante.