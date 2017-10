Ancelotti la lía con una foto en Instagram y le llueven las ofertas de trabajo

Carlo Ancelotti provocó un gran revuelo en Instagram al publicar una foto desde el estadio de Stamford Bridge durante el encuentro de Champions que enfrentó al Chelsea y a la Roma. El que fuera entrenador del Bayern hasta hace unas semanas llamó la atención de Ronaldo o de Lothar Matthäus, pero también ha movilizado a la afición del Milan, Roma y Juventus. “Es un placer regresar a Stamford Bridge para disfrutar de un gran partido de Champions”, comentó el italiano junto a la imagen.

It's a pleasure to return to Stamford Bridge to enjoy a great Champions match #ucl #cfc #chelsea #asroma

Por ejemplo, el delantero brasileño le respondió con un: “¡Número 1!”. Carlo no dudó en contestarle en español: “Querido Ronaldo, tú sí que sigues siendo el número 1”. No fue tan amable un Matthäus que lanzó un dardo envenenado al técnico. “Tú no tienes la culpa de que no se haya podido asistir a un partido bonito del Bayern Munich”, aseguró el ex jugador del Bayern en Sky.

Además, la afición de los tres grandes clubes de Italia también se movilizaron. Los del Milán pidieron su “vuelta a casa”. En San Siro logró dos Champios. Los de la Roma, donde jugó, quieren que cierre “el círculo” volviendo y los de la Juventus piden que lo “intente de nuevo para conseguir al fin la Champions” que tanto se busca por Turín.