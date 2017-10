Madriditis hasta en el Mini Estadi: la Liga denuncia cánticos de “¡puta Real Madrid!”

La madriditis es una enfermedad contagiosa que afecta principalmente a los aficionados del Barcelona, se transmite de generación en generación y suele producirse principalmente en los campos del cuadro español. Los azulgrana no pueden ni ver al Real Madrid y la guerra ha saltado del terreno de juego a las gradas. Siempre que los blancos van al Camp Nou es habitual escuchar cánticos contra la entidad de Concha Espina. Ese sonido se ha traslado a los asientos del Mini Estadi.

Durante el encuentro entre el Barça B y el Lorca del pasado sábado, algunos hinchas del cuadro azulgrana, sin venir a cuento, “entonaron de forma coral y coordinada durante aproximadamente 15 segundos, el cántico “QUE SÍ QUE SÍ, QUE PUTA REAL MADRID”, sin ser secundados por el resto de aficionados”. Este lamentable incidente tuvo lugar en el minuto 48 de partido y fueron tan sólo 15 aficionados locales ubicados en la grada gol sur baja.

Según la denuncia de la Liga ante el Comité de Competición, tal y como publica el comunicado del organismo español, los cánticos volvieron a producirse en el minuto 49 del encuentro. De nuevo fueron los mismos 15 aficionados del Barça, ubicados en la grada gol sur baja, los que entonaron ese sonido que es un clásico entre los aficionados del conjunto catalán.

Además de madriditis, también hay espanyolitis

El resto de la afición no secundó los cánticos en ninguno de los dos instantes. Su odio hacia al Madrid está por encima de cualquier sentimiento o partido. Aunque también cargaron contra el otro equipo de la ciudad, el Espanyol. Siempre eran los mismos 15 energúmenos los que entonaban tales canciones y empañaban el partido.

“En el minuto 6 de partido, y durante el transcurso del juego, unos 15 aficionados locales ubicados en la grada gol sur baja, entonaron de forma coral y coordinada durante aproximadamente 15 segundos, el cántico “PERICO DECIDME QUE SE SIENTE, TENER TU CASA EN CORNELLA, TE JURO QUE AUNQUE PASEN LOS AÑOS, NUNCA NOS VAMOS A OLVIDAR, TE TIRAMOS SARRIA, FUISTE A LA MONTAÑA, Y DESPUES TE ECHAMOS DE NUESTRA CIUDAD, BAJASTE DE DIVISIÓN PARA SER CAMPEÓN, REZAREMOS POR TU DESAPARICIÓN”, asegura el comunicado de la Liga.

También se escuchó, en el minuto 17 del choque, el “LOLOLOLOLO QUE PUTA ESPANYOL”. Por último, y después de cantar contra el Madrid, en el mismo minuto se escuchó el cántico “SI ALGUNA VEZ HE DE MATAR QUE SEA A UN PERICO DE SARRIÁ”. La denuncia de la Liga no se ha hecho esperar y ya está en manos del Comité de Competición y la Comisión de Antiviolencia. Esta enfermedad es cada vez mayor y no tiene cura.