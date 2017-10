El ‘never, never, never’ del Tottenham por Kane

Harry Kane es uno de los delanteros favoritos del Real Madrid para reforzar la punta de lanza de cara a la próxima temporada, que empieza a tantear el terreno para iniciar una ofensiva por él en verano. Sin embargo, no será nada fácil reclutar al ariete británico a tenor de lo que dice el presidente del Tottenham y de los planes que tiene la entidad presidida por Daniel Levy.

“Kane no tiene precio”, dijo el máximo mandatario del Tottenham a su llegada a la comida de directivas previa al partido ante el Real Madrid. Y es que al club inglés ni se le pasa por la cabeza traspasar a su gran estrella, ni a corto ni a medio plazo. Y no será porque no lo hace falta el dinero, pues la entidad está construyendo un nuevo estadio que va a costar la friolera de 700 millones y para el que han tenido que pedir un préstamo de unos 450 kilos.

El símbolo del Tottenham

Pero Levy tiene un plan trazado desde hace tiempo y entre sus planes no está la venta de Harry Kane, que es el icono del equipo y el jugador más importante del conjunto dirigido por Pochettino. El delantero inglés aporta todo lo que un entrenador necesita: raza, calidad, visión de juego y goles. Además, se ha formado en la casa y es muy querido por la afición. Es el gran símbolo del Tottenham, el Cristiano o el Messi del equipo británico, de ahí que el ‘never, never never’ de Levy parece que va en serio.

En últimos días, la prensa inglesa ha desvelado que el Tottenham pedirá más de 200 millones de libras si el Real Madrid quiere ficharle para intentar ahuyentar al club merengue. En ese sentido, el director de OKDIARIO, Eduardo Inda, aseguró en El Chiringuito de Jugones que en Concha Espina creen que el precio que piden los Spurs por Kane “es algo desmesurado”.