Lineker se pasa de listo con Benzema y se lleva un zasca en Twitter

Gary Lineker se pasó de listo con Benzema en Twitter y se terminó llevando un zasca. El ex futbolista inglés cargó en la red social contra el galo por sus fallos ante el Tottenham. El ex delantero, metido ahora a labores de comentarista, atizó al delantero del Real Madrid del que dijo que “es decente, pero no genial” y al que acusó de estar “sobrevalorado”.

“¿Soy yo o Benzema está un poco sobrevalorado?”, escribió Lineker en Twitter. “Un gol en un partido en un equipo tan fuerte como el Real Madrid no es nada especial. Es decente, no genial”. Una crítica al Benzema que resulta contradictoria con lo que el propio Lineker recordó el día de su renovación y en la que hacía referencia a su aportación a la táctica merengue más allá de anotar dianas.

Todo hubiese quedado bien si no le hubiesen recordado sus datos cuando era jugador del Barcelona. El que fuera uno de los mejores delanteros en los años 80 no vivió su mejor etapa goleadora como azulgrana, donde hizo hizo 48 goles en sus 128 partidos con el Barça en tres temporadas.