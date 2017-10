El Barcelona se fija en Marcos Alonso

El Barcelona se ha fijado en un ex madridista para reforzar su defensa. El equipo de Ernesto Valverde es consciente de que la zaga necesita mejoras, ya que hombres como Mascherano, Vermaelen o Digne no terminan de dar el nivel. Por ello, tal y como ha informado el tabloide inglés The Guardian, los azulgranas tratarían de fichar a Marcos Alonso.

El defensa madrileño de 26 años es una de las sensaciones de la Premier League. Es el dueño de la banda izquierda del Chelsea y uno de los zagueros más en forma del momento. Además, también se desenvuelve de central zurdo.

A pesar del interés culé, lo normal sería que Marcos Alonso terminase renovando con el Chelsea. Por lo tanto, se antoja muy complicada las negociaciones para el Barcelona.

Alonso, nieto de Marquitos, ex jugador del Real Madrid, e hijo de Marcos, ex futbolista del Atlético y del Barcelona, se formó en las categorías inferiores de La Fábrica. Llegó a debutar con el primer equipo de la mano de Manuel Pellegrini ante el Racing de Santander. A pesar de esto, ese verano saldría rumbo al Bolton y ya no volvería a vestir de blanco. Después, se enfundaría los colores de Fiorentina y Sunderland, hasta que recaló en Londres.