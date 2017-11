Real Sociedad vs Las Palmas: Alineaciones, horario y canal de televisión

Los números de Las Palmas y la condición de local de la Real Sociedad colocan como favoritos a los vascos. No encuentran en las islas la forma para que los suyos arranque y los realistas vienen haciendo piña para hacer de Anoeta un fortín.

Posible alineación de la Real Sociedad

Rulli, Odriozola, Íñigo Martínez, Diego Llorente, Kevin Rodrigues, Illarramendi, Xabi Prieto, Zurutuza, Januzaj, William José y Oyarzabal.

Buen partido en casa para que los realistas destaquen esta jornada. Viene siendo habitual ver a Oyarzabal (mejor media del equipo) y William José puntuar con dos cifras en las últimas fechas. Llega con confianza también Januzaj. Illarramendi en la medular es otro seguro.

Si no trastoca nada el partido europeo, Eusebio apostará por los mismos. Dio descanso a Llorente y Zurutuza para que lleguen a buen nivel este domingo. El técnico apostará por el once habitual, ya más que definido y en el que no se espera ninguna sorpresa de última hora.

Posible alineación de Las Palmas

Lizoain, Simón (Macedo), Lemos, Ximo (Bigas), Dani Castellano, Javi Castellano, Vicente, Viera, Vitolo, Calleri y Tana (Remy).

Siguen siendo acertados los fichajes de Jonathan Viera y Remy, aunque la del español es algo más constante que la del francés. La necesidad de Las Palmas puede hacer que dé la sorpresa en cualquier partido pero no parece que el encuentro ante los vascos sea el día de la reacción.

Ayestarán, con la peor racha de resultados de LaLiga, le queda poco por probar. Puede repetir las apuestas de Simón y Ximo en la zaga aunque Macedo y Bigas cuentan con opciones de volver al once. En la medular, Javi Castellano, Vicente y Viera tirarán desde el corazón. Tana puede imponer a Remy en el once para que este último actúe como revulsivo.

¿Dónde ver por televisión el Real Sociedad vs Las Palmas?

BeIN LaLiga

¿A qué hora es el Real Sociedad vs Las Palmas?

Domingo, 26 de noviembre, a las 16:15 horas.