Deportivo de la Coruña vs Athletic de Bilbao: Alineaciones, horario y canal de televisión

Punto de partida para Deportivo de la Coruña y Athletic Club. Se enfrentan dos rachas muy grises, con resultados que son poco halagüeños y que están crispando a ambos equipos, cercanos al descenso. Punto de partida para tomar un nuevo rumbo.

Posible alineación del Deportivo de la Coruña

Rubén, Gerard Valentín (Juanfran), Schär, Sidnei (Albentosa), Navarro, Mosquera, Borges, Valverde (Emre Çolak), Cartabia, Lucas Pérez y Bakkali (Emre Çolak).

En el conjunto coruñés, los únicos que se están salvando son tanto Lucas Pérez como Fede Cartabia, jugón y teórico goleador del equipo. Puede ser un buen fin de semana para apostar por otros como Bakkali o Borges, aunque dependerán del partido que hagan los deportivistas.

Parralo tiene varias preocupaciones para este próximo partido. Con molestias llegan Bakkali, Cartabia, Sidnei y Juanfran aunque el técnico espera recuperar a varios de ellos. De no ser así, el técnico ya probó con Gerard Valentín en el lateral diestro y Albentosa en la zaga. Emre Çolak puede suplir a cualquiera en los costados.

Posible alineación del Athletic de Bilbao

Kepa, De Marcos (Lekue), Núñez, Laporte, Balenziaga, San José, Iturraspe (Vesga), Raúl García, Williams, Córdoba y Aduriz.

No termina de levantar cabeza el Athletic Club y con ello tampoco lo hacen sus futbolistas. Si Aduriz o Williams suelen ser habituales grandes puntuadores, esta temporada no está siendo así. Pese a ellos, ambos se acercan al cinco de media. Poca seguridad, más allá de los jugadores con más gol de la plantilla.

El Cuco Ciganda tiene bastante claro el once que colocará en Riazor este domingo. El técnico aún espera recuperar a De Marcos, si no, volverá a colocar a Lekue. Vesga tiene opciones de volver al once por Iturraspe. Arriba, pocos movimientos se esperan.

¿Dónde ver por televisión el Deportivo de la Coruña vs Athletic de Bilbao?

BeIN LaLiga

¿A qué hora es el Deportivo de la Coruña vs Athletic de Bilbao?

Domingo, 26 de noviembre, a las 12:00 horas.