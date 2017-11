Posibles alineaciones Jornada 13 de LaLiga Santander en Comunio, Biwenger, Futmondo y Fantasy Marca

Descubre la última hora de las posibles alineaciones de de la jornada 13 de los equipos de LaLiga Santander.

A continuación os dejamos las posibles alineaciones de todos los partidos de la jornada 13 de LaLiga Santander. Si eres jugador de Comunio, Biwenger, Futmondo o Fantasy Marca, aquí tienes la guía perfecta para confeccionar tu alineación e intentar conseguir el mayor número de puntos posibles acertando con los jugadores titulares de esta séptima jornada.

Posibles alineaciones del Celta de Vigo vs Leganés

Alineación del Celta de Vigo en Comunio, Futmondo, Biwenger y Fantasy Marca: Rubén Blanco, Hugo Mallo, Cabral (Fontás), Sergi Gómez, Jonny, Lobotka (Radoja), Wass, Tucu Hernández, Iago Aspas, Maxi Gómez y Pione Sisto.

Demasiada inestabilidad está encontrando el Celta de Vigo de Unzué en este arranque liguero para la claridad en el once del técnico. Se esperan pocos cambios con respecto a lo que colocó ante el Sevilla. Fontás y Radoja siguen con su cuota de titularidad para este próximo viernes: Cabral y Lobotka, los comprometidos.

Alineación del Leganés en Comunio, Futmondo, Biwenger y Fantasy Marca: Cuéllar, Zaldúa, Muñoz, Siovas, Diego Rico (Raúl García), Rubén Pérez, Gabriel, Eraso, El Zhar, Amrabat y Szymanowski.

Tres derrotas consecutivas no ayuda a que germine lo que Garitano plantea en Leganés. Ante el Celta de Vigo buscarán puntuar, sea como sea. El técnico de los madrileños tendrá que plantear el partido sin Beauvue, con cláusula del miedo por parte de los celtiñas. Amrabat se perfila como ariete y el Zhar como extremo, al igual que el pasado fin de semana ante los culés. La otra duda está en el lateral zurdo: Diego Rico o Raúl García.

Posibles alineaciones del Alavés vs Éibar

Alineación del Alavés en Comunio, Futmondo, Biwenger y Fantasy Marca: Pacheco, Vigaray, Alexis, Rodrigo Ely, Diéguez (Maripán), Pedraza, Manu García, Medrán (Pina), Wakaso, Santos y Munir.

La derrota ante el Getafe no permitió al Alavés enganchar una racha positiva. De Biasi sigue sigue perfilando el once y parte con la idea de colocar a Wakaso y Medrán juntos, aunque no se olvida de Pina. Los buenos minutos de Diéguez o Maripán, otra duda para el italiano. El encuentro ante los eibarreses, determinante por la zona baja.

Alineación del Éibar en Comunio, Futmondo, Biwenger y Fantasy Marca: Dmitrovic, Capa, Arbilla, Oliveira, Juncà, Alejo, Escalante, Dani García, Inui, Charles y Enrich.

El gran partido del Éibar ante el Real Betis deja complicado para Mendilibar el once ante el Alavés. No hará cambios en la visita a Vitoria para el trascendental encuentro en Mendizorroza. Charles, con doblete ante los béticos, le gana el puesto a Kike García. Escalante y Dani García, sin dudas en la medular.

Posibles alineaciones del Real Madrid vs Málaga

Alineación del Real Madrid en Comunio, Futmondo, Biwenger y Fantasy Marca: Kiko Casilla (Navas), Carvajal, Varane, Vallejo, Marcelo, Casemiro, Kroos, Modric (Ceballos), Isco, Benzema (Asensio) y Cristiano.

El Real Madrid llega con demasiadas alarmas encendidas a esta jornada liguera por lo que se esperan pocos experimentos de Zinedine Zidane, más allá de lo que le obliga el calendario y las lesiones. Sin Ramos, lesionado, ni Nacho, sancionado, Vallejo acompañará a Varane en la zaga. La recuperación de Navas comprometería a Casilla, que iría al banquillo. Ceballos y Asensio podrían tener minutos por Modric o Benzema.

Alineación del Málaga en Comunio, Futmondo, Biwenger y Fantasy Marca: Roberto, Rosales, Luis Hernández, Baysse, Juankar, Keko, Adrián, Recio, Chory Castro, Rolan y Peñaranda (Borja Bastón).

Míchel ya ha encontrado el camino en el Málaga para que su equipo puntúe, al menos, en La Rosaleda. Fuera de ella aún no ha marcador el equipo blanquiazul pero siempre se crece ante los grandes. Pocos cambios se esperan de mantener el esquema el madrileño. Volverá Recio al centro del campo y puede que Borja Bastón por Peñaranda, que ya hace goles.

Posibles alineaciones del Betis vs Girona

Alineación del Betis en Comunio, Futmondo, Biwenger y Fantasy Marca: Adán, Barragán, Tosca, Amat, Durmisi, Javi García, Camarasa (Fabián), Guardado, Joaquín, Tello (Sergio León) y Sanabria.

Con ganas de responder llegará el equipo de Quique Setién al encuentro ante el Girona. La derrota abultadísima ante el Éibar escuece en el Villamarín. Guardado volverá al once, al igual que Tello, por Nahuel y Fabián. Este último podría tener su hueco por Camarasa, aunque poco probable. Sanabria será de nuevo punta de lanza y Tosca ocupará el puesto del sancionado Mandi.

Alineación del Girona en Comunio, Futmondo, Biwenger y Fantasy Marca: Bono, Maffeo, Muniesa, Juanpe, Ramalho, Aday, Timor (Aleix García), Granell, Portu, Borja García y Stuani.

Al Girona le salen las cuentas y le cuadran los esquemas que viene practicando Machín hasta el momento. El técnico de los catalanes tendrá que dibujar un esquema de nuevo sin Pere Pons, lesionado, y ahora tampoco sin Bernardo, sancionado. Al centrocampista ya la sustituyó con nota Timor, aunque Aleix García podría aparecer. Ramalho será el recambio del central.

Posibles alineaciones del Levante vs Atlético de Madrid

Alineación del Levante en Comunio, Futmondo, Biwenger y Fantasy Marca: Oier, Shaq (Pedro López), Chema, Postigo, Toño (Luna), Doukouré, Campaña, Bardhi, Jason, Morales y Enes Ünal.

Las recuperaciones de Luna y Pedro López determinarán las opciones en los laterales de Muñiz ante el Atlético de Madrid, que llegará con hambre. Se esperan pocos cambios, sobre todo tras las lesiones de Lerma y Alegría. Doukouré hará pareja en la medular con Campaña. Ünal inamovible en punta desde ya.

Alineación del Atlético de Madrid en Comunio, Futmondo, Biwenger y Fantasy Marca: Oblak, Juanfran, Savic, Godín, Filipe Luis (Lucas), Koke, Thomas (Carrasco), Gabi (Carrasco), Saúl, Correa y Griezmann.

Necesitado llega el Atlético de Madrid a esta decimotercera jornada liguera. Demasiados empates a cuestas para los colchoneros, que no encuentran variantes entre sus filas. Gabi parece haber vuelto a asentarse en el once, aunque no se descarta que vuelva Carrasco por él o Thomas, dado su productividad. Correa y Griezmann tampoco se tocan.

Posibles alineaciones del Deportivo de la Coruña vs Athletic de Bilbao

Alineación del Deportivo de la Coruña en Comunio, Futmondo, Biwenger y Fantasy Marca: Rubén, Gerard Valentín (Juanfran), Schär, Sidnei (Albentosa), Navarro, Mosquera, Borges, Valverde, Cartabia, Lucas Pérez y Bakkali (Borja Valle).

Los problemas se le acumulan al Deportivo de la Coruña. Tras la derrota en Málaga reciben a un Athletic Club también necesitado y con bajas sensibles como Luisinho, Guilherme y las posibles de Bakkali y Sidnei, que acabaron tocados. Juanfran es posible que tampoco llegue y que Gerard repita. Albentosa y Borja Valle podrían suplir a los lesionados y Navarro y Mosquera harán lo propio con los sancionados.

Alineación del Athletic de Bilbao en Comunio, Futmondo, Biwenger y Fantasy Marca: Kepa, De Marcos (Lekue), Núñez, Laporte, Balenziaga, San José, Iturraspe (Vesga), Raúl García, Williams, Córdoba y Aduriz.

No llega exento de problemas el Cuco Ciganda a Riazor. Los resultados están siendo muy lejanos a los esperados. De Marcos podría volver al once tras su recuperación, Lekue le guarda las espaldas. En el centro del campo también podría regresar Vesga, dando opciones en el centro del campo más allá de San José e Iturraspe.

Posibles alineaciones del Real Sociedad vs Las Palmas

Alineación de la Real Sociedad en Comunio, Futmondo, Biwenger y Fantasy Marca: Rulli, Odriozola, Íñigo Martínez, Diego Llorente, Kevin Rodrigues, Illarramendi, Xabi Prieto, Zurutuza, Januzaj, William José y Oyarzabal.

La Real Sociedad que se ve en Anoeta es mucho más competitiva que la viaja fuera del País Vasco. Eusebio maneja pocas dudas en su once una vez que Zurutuza supere las molestias que le generaron un golpe en el muslo. El encuentro europeo no debe peligrar el once ante Las Palmas.

Alineación de Las Palmas en Comunio, Futmondo, Biwenger y Fantasy Marca: Lizoain, Simón (Macedo), Lemos, Ximo (Bigas), Dani Castellano, Javi Castellano, Vicente, Viera, Vitolo, Calleri y Tana.

Podría ser el último partido de Pako Ayestaran en el banquillo de Las Palmas. Ante el Levante se fue gran parte del crédito en un intento por encontrar aplomo con los veteranos. Se esperan de nuevo cambios ante los realistas. Podría volver Macedo por Simón, al igual que Bigas por Ximo. Javi Castellano, Lizoain y Tana podría asentarse como última bala del técnico.

Posibles alineaciones del Villarreal vs Sevilla

Alineación del Villarreal en Comunio, Futmondo, Biwenger y Fantasy Marca: Barbosa, Mario Gaspar, Álvaro, Víctor Ruiz, Jaume Costa, Rodri, Fornals, Roberto Soriano (Bruno), Trigueros, Bakambu y Bacca.

Partido atractivo en el Estadio de la Cerámica el que disputará el Villarreal ante el Sevilla. Los de amarillo llegan mejor, con las ideas más claras. Calleja espera contar esta semana ya con Bruno, que podría tener sitio por Roberto Soriano. El resto, pese al partido europeo, revisará pocos cambios.

Alineación del Sevilla en Comunio, Futmondo, Biwenger y Fantasy Marca: David Soria, Mercado, Lenglet, Kjaer, Escudero (Carole), Pizarro, Banega, N’Zonzi, Sarabia, Nolito (Jesús Navas) y Muriel.

La ruleta rusa de Berizzo podría tener también su efecto ante el Villarreal, más con el duelo europeo ante el Liverpool en el Sánchez Pizjuán. La lesión de Corchia deja a Mercado solo en el lateral derecho. En el izquierdo, Carole pide sitio a Escudero. Ofensivamente, Sarabia y Nolito han adelantado a Navas, que podría entrar por Nolito, Sarabia tiene sitio asegurado.

Posibles alineaciones del Valencia vs Barcelona

Alineación del Valencia en Comunio, Futmondo, Biwenger y Fantasy Marca: Neto, Montoya, Garay, Gabriel, Gayà, Carlos Soler, Parejo, Kondogbia, Guedes, Rodrigo y Zaza.

Partido muy esperado entre primer y segundo clasificado. El Valencia irá con todo. Sin competición europea que interfiera, Marcelino sí optará esta vez por su once ideal de partida. Garay ocupará el lugar del lesionado Murillo en el equipo de gala ché.

Alineación del Barcelona en Comunio, Futmondo, Biwenger y Fantasy Marca: Ter Stegen, Semedo, Vermaelen (Digné), Umtiti, Jordi Alba, Busquets, Rakitic, Iniesta, Alcácer (Paulinho), Luis Suárez y Messi.

Cambios los justos, los que planteará Valverde en un partido tan decisivo ante el Valencia, que parece aguantar el tipo acercándose al ecuador del campeonato. Sin Piqué ni Mascherano, Vermaelen volvería a la titularidad junto a Umtiti. La única duda que mantiene en vilo al técnico es la de Alcácer, que duda con Paulinho.

Posibles alineaciones del Espanyol vs Getafe

Alineación del Espanyol en Comunio, Futmondo, Biwenger y Fantasy Marca: Pau López, Víctor Sánchez, David López, Hermoso, Aarón, Jurado, Fuego, Darder, Piatti, Sergio García (Baptistao) y Gerard.

El Espanyol necesita un triunfo y, sobre todo, gol. Poco rédito está sacando Quique Sánchez Flores a la seguridad de su once. El técnico no tiene del todo seguro recuperar a Baptistao para la causa, por lo que Sergio García repetiría y Jurado caería a un costado.

Alineación del Getafe en Comunio, Futmondo, Biwenger y Fantasy Marca: Guaita, Damián, Cala, Djené, Antunes, Portillo, Bergara, Arambarri, Amath, Ángel y Jorge Molina.

Ha encontrado el camino Bordalás con el once del Getafe. Con Portillo y Ángel en el once se ha visto los mejores encuentros de los azulones y ya suman varias jornadas sin derrota, por lo que se esperan pocas variaciones.

