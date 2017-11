Posibles alineaciones Jornada 12 de LaLiga Santander en Comunio, Futmondo, Biwenger y Fantasy Marca

Descubre la última hora de las posibles alineaciones de la jornada 12 de los equipos de LaLiga Santander.

A continuación os dejamos las posibles alineaciones de todos los partidos de la jornada 12 de LaLiga Santander. Si eres jugador de Comunio, Biwenger, Futmondo o Fantasy Marca, aquí tienes la guía perfecta para confeccionar tu alineación e intentar conseguir el mayor número de puntos posibles acertando con los jugadores titulares de esta séptima jornada.

Alineación del Girona en Comunio, Futmondo, Biwenger y Fantasy Marca: Bono, Maffeo, Muniesa, Juanpe, Bernardo, Aday (Mojica), Pere Pons, Granell, Portu, Borja García y Stuani.

El Girona llega lanzado a esta duodécima jornada, que la abrirá recibiendo a la Real Sociedad. Tres victorias ligueras consecutivas refuerzan la idea de Machín que seguirá confiando en los mismos que han conseguido esta racha. La duda eterna entre Aday y Mojica en el carrilero zurdo seguirá presente una semana más. El resto, lo de siempre.

Alineación de la Real Sociedad en Comunio, Futmondo, Biwenger y Fantasy Marca: Rulli, Odriozola, Íñigo Martínez, Diego Llorente, Kevin, Illarramendi, Xabi Prieto, Zurutuza, Januzaj, Willian José y Oyarzabal.

Sin el virus FIFA se lo permite, Eusebio repetirá lo que viene proponiendo en las últimas fechas pese a la inestabilidad del equipo, capaz de lo mejor y lo peor de una semana para otra. El belga Januzaj parece haber ganado el pasillo diestro a Juanmi y Vela, relegados al banquillo. El once tipo del técnico vallisoletano se repetirá en Montilivi.

Alineación del Getafe en Comunio, Futmondo, Biwenger y Fantasy Marca: Guaita, Damián, Cala, Djené, Antunes, Portillo (Fajr), Bergara, Arambarri, Amath, Ángel (Fajr) y Jorge Molina.

Tres jornadas sin perder colocan seguridad al equipo de Bordalás este fin de semana ante un Alavés que da síntomas de recuperación. Al técnico azulón le gusta el once que viene practicando y la única duda que alberga en su cabeza es la de Fajr. Portillo y Ángel jugadores sensibles al cambio para dar entrada al marroquí.

Alineación del Alavés en Comunio, Futmondo, Biwenger y Fantasy Marca: Pacheco, Vigaray (Maripán), Alexis, Rodrigo Ely, Diéguez, Pedraza, Manu García, Pina, Wakaso, Santos y Munir.

De Biasi ha encontrado a sus soldados. La victoria ante el Espanyol reforzó la idea de cinco atrás y confirmó al joven Diéguez. Alexis jugará y Maripán o Vigaray se tendrá que repartir la titularidad. Que juego uno u otro determinará la posición del malagueño. El resto, lo mismo. Cristian Santos, reafirmado en la punta junto a Munir.

Alineación del Leganés en Comunio, Futmondo, Biwenger y Fantasy Marca: Cuéllar, Zaldúa, Muñoz (Mauro), Slovas, Diego Rico, Rubén Pérez, Gabriel, Eraso, Amrabat (El Zhar), Szymanowski y Beauveu.

Difícil partido para el Leganés, que quiere retomar la buena dinámica, segura, que le ha caracterizado en los primeros compases del campeonato. En frente un FC Barcelona ante el que pocos cambios realizará. Garitano duda entre Muñoz y Mauro Dos Santos en la zaga.

Alineación del Barcelona en Comunio, Futmondo, Biwenger y Fantasy Marca: Ter Stegen, Semedo, Piqué, Umtiti, Jordi Alba (Digné), Rakitic, Busquets, Iniesta (Denis Suárez), Luis Suárez, Messi y Alcácer (Deulofeu).

Tras el parón el Barcelona se guardará poco para afrontar el partido en Madrid. El estado de forma de algunos de los internacionales determinará el once. Alba e Iniesta o Digné y Denis Suárez, alternativas para Valverde. Además, el buen último partido de Alcácer podría ponerle por delante de Deulofeu.

Alineación del Sevilla en Comunio, Futmondo, Biwenger y Fantasy Marca: Sergio Rico, Mercado, Lenglet, Kjaer, Escudero, Pizarro, N’Zonzi, Banega, Sarabia, Nolito (Jesús Navas) y Ben Yedder (Muriel).

Busca reencontrarse el Sevilla en esta jornada. En frente un Celta de Vigo en similares condiciones. Berizzo, con pasado celtiña, apostará por salir con todo ante su exequipo. Las únicas dudas que maneja el argentino son las que tiene en ataque. Nolito o Jesús Navas, que no está a su mejor nivel; y la eterna terna entre Ben Yedder y Muriel.

Alineación del Celta de Vigo en Comunio, Futmondo, Biwenger y Fantasy Marca: Rubén Blanco, Hugo Mallo, Cabral (Fontás), Sergi Gómez, Jonny, Lobotka (Radoja), Wass, Tucu Hernández, Iago Aspas, Maxi Gómez y Pione Sisto.

El Celta de Vigo buscará en el Sánchez Pizjuán su cuota de tranquilidad. Partido de tú a tú con gran emoción. Unzué es otro de los entrenadores con un once bastante definido y se esperan pocos cambios. Fontás podría entrar por Cabral y Radoja por Lobotka, únicas dos variantes en la cabeza del técnico de los vigueses.

Alineación del Atlético de Madrid en Comunio, Futmondo, Biwenger y Fantasy Marca: Oblak, Juanfran, Savic, Godín, Lucas Hernández (Filipe), Koke, Thomas, Saúl, Carrasco, Correa y Griezmann.

El Atlético de Madrid llegan con algunas dudas al primer derbi madrileño de la temporada pero con las buenas noticias en forma de recuperaciones. Keko y Carrasco ya están al 100% para Simeone y saldrán de partida. Filipe, con molestias, dejaría su sitio a Lucas Hernández de no recuperarse.

Alineación del Real Madrid en Comunio, Futmondo, Biwenger y Fantasy Marca: Kiko Casilla, Nacho, Varane, Sergio Ramos, Marcelo, Casemiro, Kroos, Modric (Asensio), Isco, Benzema (Asensio) y Cristiano Ronaldo.

Zinedine Zidane respira tranquilo con Isco. El malagueño no acusa problemas para llegar al derbi pese al golpe que sufrió ante Costa Rica. El francés saldrá con todo lo que tiene para este decisivo partido al que llegan con los mismos puntos que los colchoneros. La posibilidad de que Asensio sea titular es lo único que le hace pensar al técnico blanco. Modric o Benzema, los únicos que podrían quedare fuera.

Alineación del Málaga en Comunio, Futmondo, Biwenger y Fantasy Marca: Roberto, Rosales, Luis Hernández, Baysse, Juankar, Adrián, Rolón, Keko, Chory Castro, Rolan (Juanpi) y Peñaranda.

Decisivo partido para el Málaga de Míchel González. El cuadro blanquiazul se enfrenta al Dépor con la baja obligada de Recio por sanción. Esteban Rolón le suplirá en el centro del campo. El técnico madrileño ya ha encontrado un once tipo y repetirá. De llegar en buen estado Rolan, sería el acompañante de Peñaranda y dejaría a Juanpi en el banco.

Alineación del Deportivo de la Coruña en Comunio, Futmondo, Biwenger y Fantasy Marca: Rubén (Pantilimon), Juanfran, Schär, Sidnei, Lusinho, Borges, Guilherme, Cartabia, Valverde, Bakkali y Lucas Pérez.

El Deportivo de la Coruña podría olvidarse del descenso por una temporada de sumar los tres puntos en Málaga. Con Parralo en el banquillo, el once titular parece que se repetirá con respecto a lo que se vio ante el Atlético de Madrid. Con Rubén recuperado, Pantilimon podría quedarse en el banquillo. El resto, lo titular hasta el momento.

Alineación del Espanyol en Comunio, Futmondo, Biwenger y Fantasy Marca: Pau López, Víctor Sánchez, David López, Duarte (Naldo), Aarón, Baptistao, Fuego, Darder, Piatti, Jurado y Gerard.

El traspiés ante el Alavés puede olvidarse con un triunfo ante el Valencia, aunque se presenta complejo ante un rival tan en forma. El de Quique Sánchez Flores es otro once fijo e incuestionable. La única alternativa que se presenta es la de Duarte y Naldo, uno de los acompañará a David López en la zaga.

Alineación del Valencia en Comunio, Futmondo, Biwenger y Fantasy Marca: Neto, Montoya, Gabriel (Garay), Muriel (Garay), Gayà, Carlos Soler, Kondogbia, Parejo, Guedes, Rodrigo y Zaza (Santi Mina)

Al Valencia no hay quién le tosa. Uno de los tres equipos que aún no han sido batidos esta temporada en La Liga. Para Marcelino está siendo capital Simone Zaza, que tiene molestias en la rodilla y podría dejar su sitio a Santi Mina. Bendito problema el del técnico en la zaga que duda entre tres titulares: Gabriel, Muriel y Garay; el argentino con más opciones de banquillo.

Alineación del Las Palmas en Comunio, Futmondo, Biwenger y Fantasy Marca: Raúl, Macedo, Lemos, Bigas, Dani Castellano, Vicente, Samper, Aquilani (Viera), Vitolo, Calleri y Remy.

No está para risas el equipo de Ayestarán, que no encuentra la solidez. Capital se antoja la recuperación de Viera, que de llegar dejaría a Aquilani en el banquillo. Con el resto de titulares espera contar Pako, que ya opta por Samper y Vicente en el once tras alcanzar sus recuperaciones. Calleri, Remy y Vitolo, el tridente ofensivo.

Alineación del Levante en Comunio, Futmondo, Biwenger y Fantasy Marca: Raúl, Pedro López, Chema, Postigo, Toño (Luna), Doukouré (Bardhi), Rober Pier, Jason (Ivi), Campaña, Morales y Enes Ünal.

En el Levante tampoco están para bromas, tras una racha sin victorias que preocupa. Juan Ramón López Muñiz aún baraja diferentes alternativas. El plan defensivo que plantee el técnico hará decantarse por uno u otro jugador. Bardhi o Doukouré, opciones en el centro del campo. Ivi podría colarse en el once por Jason.

Alineación del Athletic de Bilbao en Comunio, Futmondo, Biwenger y Fantasy Marca: Kepa, De Marcos (Bóveda), Unai Nuñez, Laporte, Balenziaga, San José, Iturraspe, Raúl García, Williams, Aduriz y Córdoba.

Tres derrotas consecutivas encienden todas las alarmas del Athletic Club, que está más cerca del abismo que nunca. El Cuco Ciganda no encuentra luz en la plantilla pese a lo mucho que ha probado. Las molestias de De Marcos colocarían a Bóveda en el lateral diestro. Sin Vesga ni Beñat, el centro del campo queda para San José e Iturraspe.

Alineación del Villarreal en Comunio, Futmondo, Biwenger y Fantasy Marca: Barbosa (Asenjo), Mario Gaspar, Álvaro, Víctor Ruiz, Jaume Costa, Rodri, Fornals, Trigueros, Roberto Soriano (Bruno), Bakambu y Sansone (Bacca).

El Villarreal de Javi Calleja cada vez parece más sólido. Los amarillos están en una racha positiva, ocupando puestos de cabeza.

Alineación del Éibar en Comunio, Futmondo, Biwenger y Fantasy Marca: Dmitrovic, Capa, Arbilla, Oliveira, José Ángel, Alejo, Escalante (Jordan), Dani García, Inui, Kike García (Charles) y Enrich.

La estabilidad del Éibar pende de un hilo con el abismo tan cerca. El Betis no es el rival más indicado para recibir ahora en Ipurúa. Las dudas de Mendilibar siguen apareciendo en el centro del campo: recuperado Escalante, Jordan podría dejarse caer por el banco. Además, la poca efectividad de Kike García deja la puerta abierta para Charles.

Alineación del Betis en Comunio, Futmondo, Biwenger y Fantasy Marca: Adán, Barragán, Feddal, Mandi, Durmisi, Javi García, Joaquín, Guardado, Boudebouz (Camarasa), Sanabria y Tello (Campbell).

En el Betis esperan recuperar a Feddal para esta jornada, no tanto a Joel Campbell. Recuperado Boudebouz, el centro del campo será suyo dejando a Camarasa en el banco. Tello será el titular ante la más que posible baja del costarricense. Sergio León esperará su oportunidad en el banquillo.

