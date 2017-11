Girona vs Real Sociedad: Alineaciones, horario y canal de televisión

Gran dinámica con la que llega el Girona a esta duodécima jornada liguera para recibir a la Real Sociedad. Tres partidos consecutivas venciendo comprometen las opciones de los realistas, que parten como favoritos. El fútbol no entiende de dinámicas, y menos con un gran parón de por medio.

Posible alineación del Girona

Bono, Maffeo, Muniesa, Juanpe, Bernardo, Aday (Mojica), Pere Pons, Granell, Portu, Borja García y Stuani.

La gran racha que ha alcanzado el Girona ha despertado a grandes puntuadores entre sus filas. Con Bono titular todo ha estado por encima del seis. Borja García, Portu y Stuani han sido los que han tirado del equipo ofensivamente. Borja y el uruguayo, están por encima del seis.

Pablo Machín ha destacado por mantener su once hasta que ha cuajado. Ahora que las victorias se suceden no lo iba a cambiar. No se espera ningún cambio, aunque existe la opciones para que Mojica parta como titular en lugar de Aday, pero más aún de que el técnico repita once.

Posible alineación de la Real Sociedad

Rulli, Odriozola, Íñigo Martínez, Diego Llorente, Kevin, Illarramendi, Xabi Prieto, Zurutuza, Januzaj, Willian José y Oyarzabal.

Los últimos partidos de Oyarzabal han despertado lo mejor del extremo que alcanza ya casi los diez puntos por partido, siendo el jugador más recomendado de la plantilla realista. A él se suma un Illarramendi que ronda los ocho y un William José que supera los seis. Januzaj también están en buena dinámica.

Cada vez más claro el once de Eusebio Sacristán, que ya ha perfilado al belga como ese otro extremo que le faltaba, por delante de Carlos Vela o Juanmi Jiménez. El resto de puesto repetirán los habituales. El técnico ya puede repetir once.

¿Dónde ver por televisión el Girona vs Real Sociedad?

BeIN LaLiga

¿A qué hora es el Girona vs Real Sociedad?

Viernes, 17 de noviembre, a las 21:00 horas.