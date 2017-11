Getafe vs Alavés: Alineaciones, horario y canal de televisión

Mucho en juego en el Coliseum Alfonso Pérez. El Getafe busca un triunfo que le de tranquilidad de aquí al final de la primera vuelta. El Alavés, alargar por primera vez esta temporada la sensación de una victoria.

Posible alineación del Getafe

Guaita, Damián, Cala, Djené, Antunes, Portillo (Fajr), Bergara, Arambarri, Amath, Ángel (Fajr) y Jorge Molina.

La creatividad de Portillo ha disparados sus puntos en las últimas dos jornadas. No alcanza los cinco puntos por partido pero se está mostrando resolutivo. Al igual que Ángel, que se ha ganado un sitio en el once. Sus apariciones están siendo puntuales pero siempre aporta con grandes cifras.

Para Bordalás está siendo difícil encontrar equilibrio en este Getafe. Las idas y venidas de su mejor nivel de jugadores como Portillo o Fajr le complican sus decisiones. Uno de los dos tendrá un sitio en el once, si el técnico acaba confiando plenamente en Ángel. El resto sí será lo habitual en los azulones.

Posible alineación del Alavés

Pacheco, Vigaray (Maripán), Alexis, Rodrigo Ely, Diéguez, Pedraza, Manu García, Pina, Wakaso, Santos y Munir.

Una victoria no arregla la desastrosa campaña de los vitorianos. Poco que rascar de un cuadro con seis puntos en once jornadas. Christian Santos, abonado ahora a la titularidad, puede dar puntos empezando de cero. El meta Pacheco, lo más fiable de equipo no recomendable.

Pese a la dudas, De Biasi tiene bien claro quiénes son los titulares y qué esquema funciona. De momento, Alexis parece fijo y serán Vigaray y Maripán los que se rifan un puesto que determinará la posición del malagueño. De medio campo hacia arriba, repetirán los que vencieron ante el Espanyol.

¿Dónde ver por televisión el Getafe vs Alavés?

BeIN LaLiga

¿A qué hora es el Getafe vs Alavés?

Sábado, 18 de noviembre, a las 13:00 horas.