Posibles alineaciones Jornada 11 de LaLiga Santander en Comunio, Futmondo, Biwenger, y Fantasy Marca

Descubre la última hora de las posibles alineaciones de la jornada 11 de los equipos de LaLiga Santander.

A continuación os dejamos las posibles alineaciones de todos los partidos de la jornada 11 de LaLiga Santander. Si eres jugador de Comunio, Biwenger, Futmondo o Fantasy Marca, aquí tienes la guía perfecta para confeccionar tu alineación e intentar conseguir el mayor número de puntos posibles acertando con los jugadores titulares de esta séptima jornada.

Alineación del Betis en Comunio, Futmondo, Biwenger y Fantasy Marca: Adán, Barragán, Mandi, Feddal (Amat), Tosca, Javi García, Camarasa, Guardado, Joaquín, Sanabria y Campbell (Sergio León).

La derrota ante el Espanyol la intentarán olvidar ante el Getafe los béticos en casa, ante los suyos. Se espera que Setién devuelva la confianza a Camarasa y Campbell, aunque este último acabó tocado y Sergio León podría relevarle. Además, Feddal podría volver dejando a Amat en el banco.

Alineación del Getafe en Comunio, Futmondo, Biwenger y Fantasy Marca: Guaita, Molinero, Cala, Djené, Antunes, Bergara, Arambarri, Fajr (Álvaro), Ángel, Amath (Portillo) y Jorge Molina.

El Getafe llega con el buen sabor de boca al Villamarín. Los azulones, tras una buena segunda mitad, lograron su tercer triunfo y refuerzan las ideas de Bordalás. El técnico tiene la baja obligada de Damián, que arreglará con Molinero. Además, los buenos minutos de Ángel le pueden dar la titularidad en detrimento de Álvaro. Portillo puede ser la alternativa a Amath.

Alineación del Valencia en Comunio, Futmondo, Biwenger y Fantasy Marca: Neto, Montoya, Garay (Gabriel), Murillo (Gabriel), Gayà, Carlos Soler, Kondogbia, Parejo, Guedes, Rodrigo y Zaza.

El Valencia sigue imparable en este arranque liguero, en el que la racha de victorias comienza a ser inamovible. Marcelino lo tiene sencillo en esta tesitura y no piensa en grandes rotaciones por el momento. Las únicas dudas, dado el gran nivel ofensivo de los suyos, está en la defensa. El técnico debe decantarse entre Garay, Murillo o Gabriel, tres centrales para dos únicas posiciones.

Alineación del Leganés en Comunio, Futmondo, Biwenger y Fantasy Marca: Cuéllar, Zaldua, Mauro (Muñoz), Siovas, Raúl García (Diego Rico), Gabriel, Brasanac, Eraso, Amrabat (El Zhar), Szymanowski y Beauveu.

El buen estado de forma del Leganés lo logró frenar el Sevilla el pasado fin de semana, pero eso no borra todo lo bueno que ha estado haciendo el equipo de Garitano. El técnico está muy pendiente de la evolución de Nordin Amrabat, que ha caído de pie en las últimas victorias y anda tocado. El Zhar podría ser su sustituto. En la zaga, Mauro y Raúl García parten como titulares pero seguidos de cerca por Muñoz y Diego Rico.

Alineación del Deportivo de la Coruña en Comunio, Futmondo, Biwenger y Fantasy Marca: Pantilimon, Juanfran, Schär, Sidnei, Luisinho, Guilherme, Borges, Fede Cartabia, Valverde (Emre Çolak), Bakkali y Lucas Pérez.

Parralo parece haber dado con la tecla tras el triunfo en Las Palmas con remontada incluida. El tridente en el medio entre Valverde, Guilherme y Borges podría hacerse solido y el nuevo técnico confiará. Emre Çolak podría tener minutos y entrar en el puesto de Valverde, vértice más débil del triángulo.

Alineación del Atlético de Madrid en Comunio, Futmondo, Biwenger y Fantasy Marca: Oblak, Juanfran, Savic, Godín, Filipe Luis, Koke (Thomas), Gabi, Saúl, Carrasco (Thomas) Correa y Griezmann.

El pequeño bache de resultados del Atlético de Madrid quiere ser frenado definitivamente en Galicia. El Cholo Simeone siguen manteniendo las dudas con Koke y Carrasco, que arrastran diferentes molestias. Thomas se presente como comodín de no llegar alguno de ellos. Con su once no concede dudas el argentino.

Alineación del Alavés en Comunio, Futmondo, Biwenger y Fantasy Marca: Pacheco, Víctor López (Katai), Alexis, Rodrigo Ely, Diéguez (Maripán), Pedraza, Wakaso, Manu García, Pina, Medrán (Santos) y Munir.

El Alavés es el nuevo colista de la categoría tras el triunfo del Málaga del pasado domingo. Loas vitorianos irán a por todas ante el Espanyol. De Biasi recupera a Medrán, que podría ocupar el puesto de Santos. La sanción de Vigaray la ocuparía Víctor López o Katai. Maripán o Diéguez, duda para el técnico italiano.

Alineación del Espanyol en Comunio, Futmondo, Biwenger y Fantasy Marca: Pau López, Víctor Sánchez, David López, Hermoso, Aarón, Javi Fuego, Darder, Jurado, Piatti, Gerard y Leo Baptistao.

Quique Sánchez Flores confía plenamente en su once titular, ya habitual en las últimas jornadas, solo alterado por sanciones o lesiones. El triunfo ante el Betis refuerza al técnico en la idea, por lo que se espera que repita con los mismos jugadores una jornada más.

Alineación del Barcelona en Comunio, Futmondo, Biwenger y Fantasy Marca: Ter Stegen, Sergi Roberto (Semedo), Piqué, Umtiti, Jordi Alba, Busquets, Rakitic, Iniesta (Paulinho), Luis Suárez, Messi y Deulofeu (Sergi Roberto).

Duelo exigente para el líder que recibe al Sevilla, tras dos jornadas de victorias en LaLiga. Valverde sigue muy de cerca el estado de Andrés Iniesta, con un golpe en el muslo, al que podría relevar Paulinho. Incluir o no a Semedo en el once llevaría al técnico a dejar fuera a Deulofeu, ya que Sergi Roberto es un fijo para él. El resto, más que inamovible.

Alineación del Sevilla en Comunio, Futmondo, Biwenger y Fantasy Marca: Sergio Rico, Mercado, Lenglet, Kjaer, Escudero, Pizarro, Banega, N’Zonzi, Jesús Navas, Sarabia (Nolito) y Muriel (Ben Yedder).

Berizzo tomó aire tras el triunfo sufrido ante el Leganés. Recuperaba la senda de la victoria antes de toparse con el Barcelona. Las rotaciones serán tónica habitual con los partidos intersemanales de Champions League. Las dudas del argentino están entre Sarabia y Nolito y en la punta de ataque: Ben Yedder o Muriel.

Alineación del Levante en Comunio, Futmondo, Biwenger y Fantasy Marca: Raúl, Pedro López, Chema, Postigo, Luna, Lerma, Campaña, Bardhi, Ivi (Samu), Morales y Alegría (Enes Ünal).

Tres empates consecutivos dejan claro el nivel competitivo del Levante, al que le falta un empujón para lograr el triunfo, que esperan que llegue ante el Girona. Muñiz es de los que confía en su once y hace pocas variaciones. El reciente fichaje de Enes Ünal podría ser la sorpresa de un once en el que parte como titular Alegría. Samu García también podría ser la alternativa a Ivi.

Alineación del Girona en Comunio, Futmondo, Biwenger y Fantasy Marca: Bono (Iraizoz), Maffeo, Muniesa, Juanpe, Bernardo, Aday (Mojica), Pere Pons, Granell (Aleix García), Portu, Borja García y Stuani.

El Girona llegará crecido al Ciutat de Valencia tras el triunfo ante el Real Madrid, que les hace enlazar dos triunfos consecutivos Machín moverá poco de esos once jugadores que dejaron los tres puntos en Montivili. La vuelta de Iraizoz se plantea como una posibilidad pese a los buenos minutos de Bono. Mojica podría ser una alternativa para Aday, al igual que lo es Aleix García para Granell.

Alineación del Celta de Vigo en Comunio, Futmondo, Biwenger y Fantasy Marca: Rubén Blanco, Hugo Mallo, Cabral, Sergi Gómez, Jonny, Lobotka, Wass, Tucu Hernández, Iago Aspas, Maxi Gómez (Guidetti) y Pione Sisto.

Partido importante para el Celta de Vigo tras las dos últimas derrotas. En Balaídos espera reencontrarse con su fútbol ante el Athletic Club. Unzué se plantea pocos cambios para este domingo. Se espera el mismo once aunque podría tener hueco Guidetti, ante la falta de puntería en las últimas fechas de Maxi Gómez.

Alineación del Athletic de Bilbao en Comunio, Futmondo, Biwenger y Fantasy Marca: Kepa, Bóveda, Unai Núñez, Laporte, Balenziaga (Lekue), San José, Vesga (Iturraspe), Raúl García, Williams, Córdoba y Aduriz.

Sigue sin encontrarse el Athletic Club esta temporada. El Cucu Ziganda, cada vez más cuestionado, sigue apostando por los suyos, más allá de los lesionados. Bóveda ocupará el lateral de De Marcos y el opuesto, si Balenziaga no se recupera, Lekue. Vesga volvería al once tras no terminar de aprovechar su oportunidad Iturraspe.

Alineación de la Real Sociedad en Comunio, Futmondo, Biwenger y Fantasy Marca: Rulli, Odriozola, Íñigo Martínez, Diego Llorente, Rodrigues, Xabi Prieto, Illarramendi, Zurutuza, Januzaj (Juanmi), William José y Oyarzabal.

La Real Sociedad buscará resarcirse del tropiezo ante el Getafe la pasada jornada en LaLiga. Para ello, Eusebio podrá contar ya con Zurutuza, dejando a Zubeldia en el banquillo. Con el resto de titulares, el técnico no tiene dudas excepto con uno de los extremos. Januzaj o Juanmi, candidatos.

Alineación del Éibar en Comunio, Futmondo, Biwenger y Fantasy Marca: Dmitrovic, Capa, Arbilla, Oliveira, Lombán, Juncà, Jordan, Rivera (Sarriegi), Inui, Charles y Enrich.

Muy necesitado llega el Éibar a San Sebastían. Los armeros buscaron una victoria urgente tras caer a la zona de descenso. Las bajas de Escalante, por lesión, y de Dani García, por sanción, complican el centro del campo a Mendilibar. Rivera, que vuelve de lesión y Jordan podrían ocupar esa zona. Juncà volvería al carril izquierdo y Charles le come terreno a Kike García.

Alineación del Villarreal en Comunio, Futmondo, Biwenger y Fantasy Marca: Barbosa, Mario Gaspar, Bonera, Víctor Ruiz, Rukavina, Rodri, Roberto Soriano, Fornals, Samu Castillejo, Bakambu y Bacca (Sansone).

Dos ausencias importantes las que asumirá Calleja ante el Málaga. Ni Álvaro González ni Trigueros podrán estar por sanción. Bonera y Castillejo les sustituyen. Además, Jaume Costa podría no llegar al domingo y ser Rukavina titular. Con el resto hará pocas variaciones el técnico de los amarillos.

Alineación del Málaga en Comunio, Futmondo, Biwenger y Fantasy Marca: Roberto, Rosales, Luis Hernández, Baysse, Juankar, Keko, Adrián, Recio, Chory Castro, Juanpi y Peñaranda (Borja Bastón).

El Málaga visitará el Estadio de la Cerámica con la moral restablecida tras su triunfo ante el Celta de Vigo. Míchel parece haber encontrado su esquema y sus once futbolistas. Se espera que repita el madrileño con todos sus jugadores, aunque los cero minutos de Borja Bastón el pasado domingo podrían darle alguna opción ante los castellonenses.

Alineación del Real Madrid en Comunio, Futmondo, Biwenger y Fantasy Marca: Kiko Casilla, Achraf, Nacho, Sergio Ramos, Marcelo, Casemiro, Kroos, Modric (Dani Ceballos), Isco (Asensio), Benzema y Cristiano Ronaldo.

A Las Palmas le tocará lidiar con un Real Madrid dañado tras el tropezón en Girona. Las molestias de Keylor, Isco y Varane podrían dejar a los tres fuera del once. El que tiene más opciones de llegar es el malagueño, al que sustituiría Asensio de no ser así. Nacho y Achraf completan la zaga junto a Ramos y Marcelo. La otra posibilidad de rotación es la que deja a Modrid en el banco por Ceballos.

Alineación de Las Palmas en Comunio, Futmondo, Biwenger y Fantasy Marca: Lizoain, Míchel, Lemos, Bigas, Dani Castellano, Samper, Vicente (Aquilani), Tana, Remy, Vitolo y Calleri.

Duro desplazamiento para Las Palmas de Ayestaran, que no termina de encontrarse, sea quién sea el once. La lesión de Jonathan Viera complica más aún las cosas al técnico, que apostará por Tana para suplir al internacional español. Aquilani podría volver a la titularidad por Vicente. Con el resto no se prevé cambios.

