Posibles alineaciones Jornada 10 de LaLiga Santander en Comunio, Biwenger, Futmondo y Fantasy Marca

Descubre la última hora de las posibles alineaciones de de la jornada 10 de los equipos de LaLiga Santander.

A continuación os dejamos las posibles alineaciones de todos los partidos de la jornada 10 de LaLiga Santander. Si eres jugador de Comunio, Biwenger, Futmondo o Fantasy Marca, aquí tienes la guía perfecta para confeccionar tu alineación e intentar conseguir el mayor número de puntos posibles acertando con los jugadores titulares de esta séptima jornada.

Alineación del Alavés en Comunio, Futmondo, Biwenger y Fantasy Marca: Pacheco, Vigaray, Maripán, Rodrigo Ely, Duarte (Alexis), Burgui (Wakaso), Daniel Torres, Manu García, Pedraza, Bojan y Munir.

El Alavés llega muy necesitado de puntos a esta décima jornada liguera. Necesitado también llega Di Biasi, el técnico de los vitorianos, que no ha termina de encontrar la fórmula con su once y apostará por algo diferente ante le Valencia. Repetir o no la línea de cinco cambiará el once. Duarte podría volver o mantener a Alexis. El que no estará será Medrán por el que entraría un recuperado Bojan. Burgui o Wakaso condicionan el esquema.

Alineación del Valencia en Comunio, Futmondo, Biwenger y Fantasy Marca: Neto, Montoya, Garay (Gabriel), Murillo, Gayà, Pereira, Kondogbia, Carlos Soler, Guedes, Rodrigo y Zaza.

Con diferencia, el equipo más en forma de lo que va de temporada es el Valencia. Goles y buen fútbol al servicio del aficionado es lo que está regalando Marcelino, que tiene claro cuál es su once. Las dudas en el once sólo bailan en la zaga, Gabriel o Garay acompañarán a Murillo en la pareja de medios. Andreas Pereira vuelve al once para cubrir la baja de Parejo, por acumulación de tarjetas.

Alineación del Sevilla en Comunio, Futmondo, Biwenger y Fantasy Marca: Sergio Rico, Corchia, Mercado (Lenglet), Kjaer, Escudero, (N’Zonzi) Pizarro, Jesús Navas, Banega, Mudo Vázquez, Correa (Nolito) y Ben Yedder (Muriel).

La mini crisis del Sevilla es lo que intentará abortar Berizzo ante el Leganés. Tres derrotas consecutivas entre Liga y Europa League pesan para el técnico. A eso se le suma la falta de un once claro. Duda con introducir a Lenglet o no en la zaga, y mantiene la esperanza de recuperar a N’Zonzi en la medular. Nolito o Correa es otra de las interrogantes que acompaña al argentino más allá del siempre quebradero de cabeza que es la punta de ataque.

Alineación del Leganés en Comunio, Futmondo, Biwenger y Fantasy Marca: Pichu Cuéllar, Zaldúa, Mauro (Mantovani), Siovas, Raul García, El Zhar (Szymanowski), Rubén Pérez, Eraso, Gabriel, Beauveu y Amrabat.

El Leganés de Garitano funciona. Así lo marcan sus resultados y la escasez de goles encajados. Un bloque compacto que saca rendimiento del trabajo en equipo. Garitano tiene claro quiénes son los suyos. Mantiene la duda de recuperar a Mantovani por un Mauro Dos Santos que está bien. Las molestias en el hombro de Rubén Pérez no parece de gravedad mientras que la vuelta de Szymanowski podría dejar fuera a El Zhar.

Alineación del Atlético de Madrid en Comunio, Futmondo, Biwenger y Fantasy Marca: Oblak, Juanfran, Savic, Godín, Filipe Luis, Correa (Koke), Thomas, Gabi, Saúl, Gameiro y Griezmann.

El Atlético de Madrid respiró tras la victoria por la mínima en Balaídos. Las molestias de Koke y Carrasco limitan a Simeone para este importante partido. Saúl y Correa se presentan como extremos de nuevo y Thomas y Gabi como dupla en la medular. La doble G repetirá en la punta.

Alineación del Villarreal en Comunio, Futmondo, Biwenger y Fantasy Marca: Barbosa, Mario Gaspar, Álvaro (Bonera), Víctor Ruiz, Jaume Costa, Trigueros, Rodri, Fornals, Samu Castillejo, Bacca y Bakambu (Sansone).

El triunfo incuestionable ante Las Palmas dejó tocados a Bakambu y Álvaro González, aunque se espera que llegan bien a esta cita. Bonera y Sansone se presentan como alternativas para continuar con la racha de triunfos de los amarillos. El resto, mejor no tocarlo piensa Javi Calleja.

Alineación del Athletic de Bilbao en Comunio, Futmondo, Biwenger y Fantasy Marca: Kepa, De Marcos (Lekue), Unai, Laporte, Lekue (Balenziaga), San José, Vespa (Iturraspe), Williams, Raúl García, Córdoba y Aduriz.

El Athletic Club sigue en horas bajas. No termina de encontrar el camino un Cuco Ciganda cada vez más cuestionado. Las molestias de Balenziaga y De Marcos pueden poner a Lekue como titular en cualquier lateral. Introducir a Iturraspe es otro de los planteamientos que aparecen por la cabeza del técnico vasco.

Alineación del Barcelona en Comunio, Futmondo, Biwenger y Fantasy Marca: Ter Stegen, Semedo (Sergi Roberto), Piqué, Umtiti, Jordi Alba (Digné), Rakitic, Busquets, Iniesta (Paulinho), Sergi Roberto (Deulofeu), Messi y Luis Suárez

A Ernesto Valverde le sigue pareciendo capital Sergi Roberto. El polivante blaugrana estará en el once, ya sea como lateral o interior. Las molestias de Jordi Alba no parecen graves pero Digné cumplió ante el Málaga. Paulinho para dar descanso a Iniesta es otra de las posibilidades que maneja el técnico de los catalanes.

Alineación del Getafe en Comunio, Futmondo, Biwenger y Fantasy Marca: Guaita, Damián, Cala, Djené (Bruno), Antunes, Sergio Mora, Arambarri, Fajr, Portillo (Álvaro J.), Amath y Jorge Molina.

El Getafe recibe a la Real Sociedad con las dudas evidentes que genera la ausencia de triunfos. Bordalás no podrá contar con Markel Bergara por una cláusula en su contrato. Sí estará Sergio Mora, que volvería a la titularidad. El técnico maneja la posibilidad de volver a probar con Portillo y dejar fuera a Álvaro Jiménez, con molestias. Bruno sería la alternativa a Djené si prosiguen sus problemas en el gemelo.

Alineación de la Real Sociedad en Comunio, Futmondo, Biwenger y Fantasy Marca: Rulli, Odriozola, Llorente, Íñigo, Kevin, Zubeldia, Xabi Prieto, Rubén Pardo, Vela (Januzaj o Juanmi), Oyarzabal y Willian José.

La Real Sociedad acude a Madrid con la baja importante de Illarramendi, que ocupará Rubén Pardo. Las molestias de Kevin no parecen preocupar a Eusebio que sigue buscando un hombre fijo para el extremo diestro: Vela, Juanmi o Januzaj buscan la titularidad.

Alineación del Girona en Comunio, Futmondo, Biwenger y Fantasy Marca: Bono, Maffeo, Bernardo, Juanpe, Ramalho (Muniesa), Aday, Aleix García (Granell), Pere Pons, Portu, Borja García y Stuani.

El Girona tomó un río de tranquilidad con el triunfo liguero ante el Deportivo. El subidón será para medirse al Real Madrid en Montilivi. Muniesa podrá estar ante el Real Madrid pero ante las dudas Pablo Machín tiene a Ramalho. Aleix García o Granell es otro de los interrogantes que aún circulan por el coco del técnico.

Alineación del Real Madrid en Comunio, Futmondo, Biwenger y Fantasy Marca: Kiko Casilla, Nacho (Achraf), Varane (Nacho), Sergio Ramos, Marcelo, Isco, Kroos, Casemiro, Asensio (Modric), Benzema y Ronaldo.

Las dudas en el once del Real Madrid siempre van a ir en torno a las rotaciones y a los descansos. Los blancos han vuelto a encontrar la excelencia y no quieren dejarla ir. Zidane duda en dar más confianza a Achraf o mantener a Nacho, que podría ser también una alternativa a Varane. Asensio podría liberar a Modric de minutos este fin de semana.

Alineación del Éibar en Comunio, Futmondo, Biwenger y Fantasy Marca: Dmitrovic, Capa, Oliveira, Arbilla, Lombán, José Ángel, Jordan, Escalante, Dani García, Inui y Enrich.

Mendilibar parece destinado a cambiar el esquema en busca de remedio para la falta de resultados. Ante Deportivo de la Coruña y Real Madrid inicio el camino que puede asentarse ante el Levante. Con ese 1-5-2-2-1, el técnico de los eibarreses no baraja dudas. Enrich en la punta y Dani García y Escalante en la medular.

Alineación del Levante en Comunio, Futmondo, Biwenger y Fantasy Marca: Raúl, Pedro López, Chema, Postigo, Luna (Toño), Lerma, Campaña, Ivi, Bardhi (Rober Pier), Morales y Alegría (Boateng).

Dos empates consecutivos dan veracidad al camino de Juan Ramón López Muñiz en este Levante. La duda que maneja el técnico circula en torno a Bardhi. El macedonio es eje creativo del equipo pero incluir a Rober Pier daría más consistencia a un equipo que a veces carece de ella.

Alineación del Málaga en Comunio, Futmondo, Biwenger y Fantasy Marca: Roberto (Andrés Prieto), Rosales, Luis Hernández, Baysse, Juan Carlos, Mula, Rolón, Recio, Adrián, Chory Castro y Borja Bastón (Peñaranda).

Míchel tiene otra gran prueba de fuego en La Rosaleda ante el Celta de Vigo. Una derrota dejaría muy tocado al actual colista y las soluciones se antojan imprescindibles. La recuperación de Roberto dejaría en el banquillo a Andrés Prieto, que debutó en el Camp Nou. Mula podría volver al once en detrimento de Keko, al igual que Recio que entra por Rolan y da más libertad a Adrián. Borja Bastón o los buenos minutos de Peñaranda, dudas del técnico madrileño.

Alineación del Celta de Vigo en Comunio, Futmondo, Biwenger y Fantasy Marca: Rubén Blanco, Hugo Mallo, Cabral, Sergi Gómez, Jonny, Lobotka, Wass, Tucu Hernández, Iago Aspas, Maxi Gómez y Pione Sisto.

Pocas dudas las de Unzué para visitar Málaga. Al Celta, pese a la última derrota ante el Atlético de Madrid, le funcionan las cosas. El técnico seguirá confiando en la tripleta formada por Sisto, Maxi y Aspas. Al igual que en la otra en el medular, con Wass, Lobotka y el Tucu. Poco que cambiar cuando todo funciona.

Alineación del Espanyol en Comunio, Futmondo, Biwenger y Fantasy Marca: Pau López, Víctor Sánchez, David López, Hermoso, Aarón, Darder, Fuego, Baptistao, Jurado, Piatti y Gerard.

Cuatro puntos de 12 posibles no es una buena línea, pero Quique Sánchez Flores sigue confiando en el mismo dibujo y en los mismos hombres. Pocos cambios se esperan el próximo lunes para recibir al Real Betis en Cornellá.

Alineación del Betis en Comunio, Futmondo, Biwenger y Fantasy Marca: Adán, Barragán, Feddal, Mandi, Tosca, Javi García, Joaquín, Guardado, Camarasa (Fabián), Sanabria (Tello) y Sergio León (Campbell).

Ante el Alavés, el Betis se reencontró cambiando ciertos detalles. Setién tiene dudas si continuar por ese camino y volver al plan inicial. Dudas de medio campo hacia delante entre Camarasa y Fabián y en la dupla ofensiva. Sanabria, Sergio León, Tello o Campbell, bendito problema el de los béticos.

Alineación de Las Palmas en Comunio, Futmondo, Biwenger y Fantasy Marca: Chichizola, Michel Macedo, Lemos (Ximo), Bigas, Dani Castellano, Vicente, Aquilani, Viera, Vitolo, Calleri y Remy.

Crisis en Las Palmas por la racha de resultados, donde el color rojo de la derrota parece asentarse. Ayestarán volverá a la idea inicial, con Lemos en la zaga y Aquilani en la medular. El resto, lo mismo que en Villarreal con la introducción de Remy.

Alineación del Deportivo de la Coruña en Comunio, Futmondo, Biwenger y Fantasy Marca: Francis, Juanfran, Schär, Sidnei, Luisinho, Guilherme, Borges, Emre Çolak (Adrián López), Cartabia, Lucas Pérez y Valverde (Adrián López).

La derrota ante el Girona fue jarro de agua fría para el Dépor. Pepe Mel recupera a Schär en la zaga y podría contar de nuevo con Adrían López en el once inicial en detrimento de Valverde o Emre Çolak, para ir en busca de puntos en las islas.

También te puede interesar

Lesionados y sancionados de la jornada 10