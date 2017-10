Éibar vs Levante: Alineaciones, horario y canal de televisión

Dinámicas similares las de Éibar y Levante para este fin de semana. Carentes de triunfos en las últimas fechas, saborean cada empate con alegría. Este domingo uno de los dos puede disfrutar de un triunfo balsámico.

Posible alineación del Éibar

Dmitrovic, Capa (Rubén Peña), Oliveira, Arbilla, Lombán, José Ángel, Jordan, Escalante, Dani García (Rivera), Inui y Enrich.

No se aconsejaría a ningún jugador eibarrés para formar un once. Los vascos están carentes de ese jugador determinante que puntué por encima del resto. Unai es hasta la fecha el que más puntos ha hecho para los suyos, pero no termina de destacar.

Las dudas de Mendilibar con el once de este fin de semana se encaminan a cambios, sobre todo por la posibilidad de no recuperarse alguno de los tocados. Entre ellos están Capa, Dani García y Escalante, ejes en los esquemas del técnico. Al lateral le podría relevar Rubén Peña, a los medios: Rivera.

Posible alineación del Levante

Raúl, Pedro López, Chema, Postigo, Luna (Toño), Lerma, Campaña, Ivi, Bardhi (Rober Pier), Morales y Alegría (Boateng).

Similar situación la del Levante con respecto a jugadores brillantes en cuanto puntos. El balón parado de Bardhi sigue sosteniendo al Macedonio con ese promedio de seis puntos por jornada pese a los últimos malos registros. Morales debe empezar ya a ser importante.

En cuanto a posibles cambios en el once de Muñiz, solo se esperan dudas con respecto al estilo y formación. La titularidad de Bardhi puede verse truncada si el técnico da la opción a Rober Pier para fortalecer el centro del campo. Boateng no se descarta como alternativa a Alegría.

¿Dónde ver por televisión el Éibar vs Levante?

beIN LaLiga

¿A qué hora es el Éibar vs Levante?

Domingo, 29 de octubre, a las 18:30 horas.