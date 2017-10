Posibles alineaciones del Leganés vs Athletic de Bilbao de la jornada 9 de la Liga Santander

Inmejorable arranque del Leganés de Garitano esta temporada. Sextos y equipo menos goleado de la categoría junto al Barcelona. Será un exigente rival para el Athletic del Cucu Ciganda, el cual no termina de arrancar pese a su último triunfo ante el Sevilla.

Posible alineación del Leganés

Pichu Cuéllar, Zaldua, Mantovani (Dos Santos), Siovas, Raúl García, Eraso, Rubén Pérez, Gabriel, El Zhar (Brasanac), Szymanowski y Amrabat (Beauvue).

La clasificación no garantiza el rendimiento de los jugadores en clave puntos. El Leganés es un ejemplo. Tan sólo Cuéllar, bajo palos, se aproxima a los seis puntos por jornada en la plantilla madrileña. Los goles ante el Málaga de Gabriel Pires y Szymanowski le empujan a destacar.

Esto no le priva a Asier Garitano de seguir confiando en los mismos. Los buenos minutos de El Zhar y Amrabat les aseguran su permanencia en el once por encima de Brasanac y Beauvue. Mantovani volvería al once en detrimento de Dos Santos.

Posible alineación del Athletic de Bilbao

Kepa, Lekue, Unai, Laporte, Balenziaga, San José (Beñat), Vesga, Williams (Susaeta), Raúl García, Córdoba y Aduriz.

Por el conjunto vasco, la lesión de Muniain mermó la posibilidad de tener un hombre con potencial para puntuar. Aduriz y Williams se mantienen como hombre gol a la espera del despegue bilbaino.

El Cucu Ciganda tiene dudas lógicas con el once aunque tampoco encuentra garantías reales en el banquillo. El técnico sigue confiando en Vesga y San José, pero la vuelta de Beñat se antoja cercana. En la punta, Susaeta puede ser una alternativa a Williams para la banda derecha de los leones.

¿Dónde ver por televisión el Leganés vs Athletic de Bilbao?

beIN LaLiga

¿A qué hora es el Leganés vs Athletic de Bilbao?

Domingo, 22 de octubre, a las 18:30 horas.