Sergio Díaz, destrozado tras su lesión de rodilla

Hay veces que la vida te pone pruebas demasiado duras. Incluso, se podrían calificar de injustas. Esto es lo que le ha pasado a Sergio Díaz. El joven canterano del Real Madrid ha sufrido una lesión de rodilla que le tendrá casi un año apartado de los terrenos de juego.

Tras una temporada con más sombras que luces en el Castilla, salió este verano rumbo al Lugo. En tierras gallegas tenía el objetivo de seguir formándose. Sin saber muy bien hacia donde iba, se lanzó a la aventura consciente de que no iba a ser sencillo, pero con la ilusión intacta. La Segunda División española le tenía que aportar todo lo que le negó la Segunda B. Le estaba costando ganarse los minutos, pero lo daba todo en las oportunidades que tenía. Hasta que el infortunio se cruzó en su camino.

Frente al Numancia, en casa y a los 8 minutos de haber entrado al campo, su rodilla rompió y con ella toda la temporada. El paraguayo trató de volver a entrar al césped, pero era imposible. En cuanto se puso en pie y su pierna no tenía estabilidad saltaron todas las alarmas. El técnico del conjunto gallego, al terminar el partido, vaticinó los peores pronósticos: “Se le había dormido un poco la rodilla, la pierna y no es buen síntoma, pero ojalá no sea eso”. No se equivocaba al ponerse en lo peor.

Después de que bajara la inflamación, volviera a Madrid y se le realizaran pruebas médicas, se confirmó la lesión. Díaz padece una “rotura completa del ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha y la rotura del menisco interno”, tal y como rezaba el comunicado emitido por el Real Madrid. También tiene un esguince. Un lesión que le va a dejar casi un año apartado de los terrenos de juego.

Sergio Díaz está muy afectado. El guaraní se deberá someter a duros meses de recuperación, aunque está convencido de que volverá más fuerte para seguir siendo la gran esperanza de su país y una de las principales apuestas del actual campeón de Europa.

Arropado por el Real Madrid

El Real Madrid se ha volcado con Sergio Díaz. Desde que se conociera la lesión los servicios médicos del club se han puesto manos a la obra para conseguir que el joven vuelva a ser el de siempre. Ya está en la capital de España, trabaja en Valdebebas y en los próximos días será intervenido, cuando baje la inflamación.

Además, sus ex compañeros del Castilla tuvieron un detalle con él en la previa del duelo frente al Toledo. Los once jugadores titulares salieron con una camiseta donde se podía leer: “Ánimo, Sergio Díaz”.