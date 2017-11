El ‘método Belman’ hace fuerte al Castilla

“Si en Segunda B no encajas y tienes un delantero que las mete, tienes mucho ganado”. Así de simple y complicada es la división de bronce del fútbol español. Pues el Castilla, tras casi tres meses de competición, ha comprendido este mensaje.

Los hombres de Solari han encontrado la vía del gol. De una manera coral, sin tener un sólo hombre que se ocupe de tal delicada tarea, pero con efectividad. Dani Gómez es el delantero, aunque no está solo. Quezada, el central Javi Sánchez, Óscar o Seoane, entre otros, le ayudan. Y deberán de empezar a hacerlo futbolistas como Cristo.

La tarea del gol parece solucionada. Pero la que está consolidada es la de evitarlos. El Castilla ha echado el candado. Dos goles en cuatro partidos ha recibido un Javi Belman que ha encajado a la perfección en la meta del filial madridista. El arquero se ha hecho con la titularidad tras la operación de hombro de Luca Zidane y no ha defraudado. De hecho, ha dejado su portería a cero en cinco de los 10 partidos que ha jugado hasta el momento.

El meta alicantino con sangre malagueña está de dulce. Sus actuaciones están rondado el sobresaliente y, sin ninguna duda, es uno de los principales culpables de que el Castilla haya encadenado cuatro victorias consecutivas, lo que permite a los blancos dejar de mirar a los puestos de descenso para comenzar a plantearse el asalto a los playoffs.

Belman ha respondido cuando más falta hacia. Con el equipo a la deriva, el arquero ha sacado lo mejor que tiene para ocupar una meta complicada. Javi no tuvo el pasado año una temporada sencilla por culpa de las lesiones, aunque cuando se recuperó Guti no dudó en ponerle de titular. Fue un seguro en la Copa de Campeones y en la Copa del Rey, dos títulos que se terminaría llevando el Juvenil A. Tras un verano difícil, donde no tenía claro si renovar, lo terminó haciendo y ahora su valentía se está viendo recompensada.

La defensa, clave

Pero Belman no está solo en esta tarea de defender la portería del Castilla. Solari dio con la tecla y ha encontrado un equipo perfectamente compensado que sabe atacar y, sobre todo, defender. Javi y Manu se han hecho fuertes en el centro. Y las bandas se las disputan Álex Martín, Reguilón y Álvaro Tejero.

Aunque el trabajo defensivo es una labor de todos. Empezando por un Jaume que es un titán en el centro del campo. Todo el bloque se sacrifica para ser una auténtica muralla que permita a los blancos escalar posiciones.