‘Match ball’ para Solari

Victoria o lío. Eso es lo que le espera al Castilla en el siempre complicado campo del Adarve. Ahora los lobos juegan en el polideportivo Vicente del Bosque, un escenario más acogedor que Ganapanes, pero la dificultad sigue siendo máxima y el filial madridista sólo puede sumar los tres puntos si no quiere que las crisis se apodere de ellos. Del equipo y, especialmente, de un Santiago Solari que sigue en la cuerda floja tras haber sumado dos puntos en los últimos cuatro partidos.

El entrenador argentino no termina de dar con la tecla. Viajó hace 15 días en aprietos a Pontevedra, donde los blancos no ganaron y el club dio la enésima oportunidad al proyecto. Por Valebebas se esperaba que en el Di Stéfano ante la Gimnástica Segoviana se diese un golpe en la mesa, el rival parecía propicio. Pero tampoco. Empate a nada. Y el vaso a punto de rebosar. Y esa última gota que arrase todo puede caer en el Barrio del Pilar. Si el filial no consigue la victoria ante el Adarve, en el club se tomarán decisiones.

El lunes, la reunión que celebrará la Comisión Deportiva del club, podría dar el paso definitivo de destituir a un Solari que tiene el apoyo de parte del vestuario, algo siempre importante, pero que ha perdido la confianza de una directiva que ya busca recambio. Guti, entrenador del Juvenil A, es el primero en la lista y, prácticamente, el único con opciones reales de coger las riendas del segundo equipo madridista.

A las puertas del descenso

El Castilla comenzará la jornada fuera del descenso, pero si no puntúa ante el Adarve es muy posible que finalice el domingo en los puestos más calientes de la clasificación. Arrancó el fin de semana estando tres puntos por encima de las últimas cinco posiciones, aunque los equipos que vienen por detrás están todos empatados a puntos.

En el club se teme que un grupo extremadamente joven termine luchando por los puestos de descenso y no sea capaz de salir victorioso. Si el equipo no reacciona, se tomarán medidas.