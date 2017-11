Tavares ya pone el cerrojo

La llegada de Walter Tavares le ha venido como agua de mayo a Pablo Laso. El técnico vitoriano se ha visto necesitado de combatir contra unas lesiones que le han dejado sin piezas para completar el puzzle interior del Real Madrid, pero por suerte, el comodín encontrado en el mercado le está funcionando desde el primer momento. Edy lleva poco más de una semana en Madrid, pero su presencia ya condiciona partidos y emparejamientos ante algunos de los mejores pívots de Europa.

En los escasos tres partidos que acumula a sus espaldas, Tavares ha conseguido confirmar su fama de gran defensor de zona ante los dos mejores pívots de la pasada Liga Endesa. Ante Tomic y Giorgi Shermadini han sufrido en sus propias carnes lo que significa medirse a un hombre de 2’20 y 2’40 de envergadura que, además, cuenta con una movilidad superior a la media de los gigantes de la competición.

La capacidad de corregir en la zona aún no se ha traducido en unas cifras de tapones que llegarán más pronto que tarde –sólo lleva uno en tres partidos– pero los ínfimos porcentajes de los rivales dejan pistas sobre lo que puede condicionar Edy a los rivales de aquí a final de temporada. Ante Tomic, que tantas veces ha aniquilado a los interiores merengues con sus movimientos, se quedó en un escaso 3/9 en tiros de campo en el debut de Tavares con el Real Madrid. Al caboverdiano se le vio algo perdido con los sistemas, pero en el 1 vs 1 Tomic no pudo superarle en ninguna ocasión de las que se enfrentaron de forma directa.

Frente a Shermadini, en el primer partido como titular de Tavares, ocurrió lo mismo. El georgiano, acostumbrado a exhibirse en el Palacio, completó una carta de tiro sin aciertos en sólo dos intentos, y tres pérdidas de balón. Edy desquició a su rival, y está preparado para seguir haciéndolo a medida que su adaptación a la Liga sea superior. Dejan Musli, el otro pívot que se midió en algún momento del juego al ’22’, acabó con un 1/7 en tiros de campo.

En Vitoria, al ataque

Punto aparte merece la debacle madridista en Vitoria. Un equipo desdibujado permitió a los pívots de Baskonia, que casi todas las ocasiones anotaron sin marca directa, anotar el 100% de sus lanzamientos. Tavares acudió al rescate de los exteriores ahogados por el sistema, y fruto de ello por dentro hubo vía libre para anotar. Sin embargo, el gigante madridista se resarció cuajando una actuación notable en ataque, con 10 puntos, 3 rebotes ofensivos y 4 faltas recibidas, que dejan muestra del potencial que atesora en el otro lado de la cancha.