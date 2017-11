Pablo Laso atendió a los medios sobre el parqué del Palacio de los Deportes tras la derrota del Real Madrid frente al Barcelona. Los blancos tuvieron menos acierto que los azulgranas en el tramo final, lo que les terminó costando la victoria ante el eterno rival.

Partido parejo

“En partidos tan igualados los pequeños detalles son decisivos. Ellos al final han estado acertados. Creo que hemos perdido algún balón de más y debemos dar la enhorabuena al Barcelona que es un gran equipo”, aseguró un entrenador madridista que reconoció la victoria de los catalanes.

“Felicitar al Barcelona por la victoria, ha sido un partido muy igualado en muchos aspectos, la única pequeña diferencia es el porcentaje de tiros de ellos. Se ha decidido todo por pequeños detalles al final, con algún tiro abierto que si hubiera entrado quizá el partido se hubiera decantado de nuestro lado”.

Primer asalto con el Barça

“Hemos hecho muchas cosas bien, hemos podido encontrar soluciones defensivamente y ofensivamente cuando no hemos estado bien. Nos queda aprender, no va a ser el último partido ante el Barcelona esta temporada”.

Pensamiento positivo

“Hoy no es de los días que me voy muy cabreado, me voy jodido por perder pero creo que hemos hecho muchas cosas bien. La entrada de un jugador nuevo, adaptarnos a esta situación… Lo peor ha sido el resultado. Hay veces que pierdes e intentas ser más positivo”.

Última jugada

“Muchas veces las defensas focalizan cerca de la línea y queríamos sorprender al lado contrario del campo. Intentamos hacer algo nuevo y no ha salido bien. No tiene mayor importancia, no creo que hayamos ganado o perdido por esta jugada”.

Apoyo de la afición

“La afición ha estado magnífica, nos ha hecho no perder la cara al partido en ningún momento. Se irán decepcionados pero sabedores de que hemos tenido un gran rival”.

Lesiones de los pívots

“Cuando veo mi roster de pívots al único que he tenido desde el primer día fue a Felipe. Hemos tenido muchos problemas y creo que los equipos necesitan tener esa consistencia para jugar y ganar. Edy por ejemplo hoy nos ha ayudado mucho, hace una semana estaba jugando en Michigan. Creemos es un jugador que nos puede dar muchísimas cosas y hoy lo ha mejorado. La mejora del equipo pasa porque se encuentren mejor y tengan tiempo, pero juego el martes”.

Calendario apretado

“El calendario es el que es. Quejarme sería absurdo porque es el mismo que tenemos todos los equipos de Euroliga. Hay que pasar página, mañana nos levantaremos y lo primero que hablaremos será del Baskonia. Sabíamos que la lesión de Gustavo nos vino en un momento de enlazar cinco partidos en diez días. Es importante cambiar el chip partido a partido y mejorar como equipo. Hemos perdido contra el Barcelona pero nuestra trayectoria en Liga Endesa es buena, seguimos líderes y nos volveremos a encontrar con ellos”.

Falta para el mejor nivel

“Decir que es lógico perder no me entra mucho en la cabeza. Es verdad que empezamos con una racha de victorias muy buena. El día del Khimki estuvimos cerca de ganar, en Tel Aviv y hoy también. Lo que estamos obligados es a ser mejor cada día. Me preocupan las lesiones pero no me escudo de ellas, creo que estamos compitiendo muy bien. Al nivel al que queremos estar aún nos falta, porque aspiramos a jugar un montón de partidos”.