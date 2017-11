“Tavares ha elegido el Real Madrid por Cristiano Ronaldo”

El director de la sección de baloncesto del Real Madrid, Juan Carlos Sánchez, valoró positivamente las siete temporadas del técnico Pablo Laso al frente del equipo, asegurando que le resulta “difícil” encontrar a otro entrenador que pueda igualar “tanto éxito y tanta permanencia” como el de Vitoria, y celebró el fichaje de Walter Tavares, “un jugador muy valioso en el mercado europeo”.

“Que esté Pablo Laso en su séptima temporada es muy bueno para el Real Madrid y para el baloncesto. Es difícil que encuentre un entrenador con tanto éxito y luego con tanta permanencia en un equipo de primera línea”, consideró Juan Carlos Sánchez durante el acto sobre el patrocinio de ‘Betfair’ al Real Madrid de baloncesto.

Del mismo modo, apuntó que “los jugadores tienen que estar mucho tiempo aquí porque son los mejores que puede haber a nivel europeo y los entrenadores deben estar mucho tiempo porque son los mejores entrenadores del Real Madrid“. “Hablamos ya de un proyecto sólido y ya no podemos hablar igual que el primer año, cuando lo considerábamos una aventura”, continuó.

Además, pese a la bajas y las dos derrotas seguidas en la Euroliga, ve “bien” al equipo de cara al Clásico de este domingo. “Tenemos una muy buena plantilla como años anteriores y creo que en las últimas seis temporadas con Pablo tenemos un balance positivo en nuestra casa”, advirtió.

“Este es un partido especial y los chavales se motivan en todos los partidos, pero en este si cabe más porque es el eterno rival, el que siempre te apetece ganar y tienen un extra de motivación. El tema técnico y táctico no se lo pregunto a Pablo porque tampoco lo entiendo, pero lo que sí hago es ver la disposición que tienen los entrenadores y los jugadores, y creo que lo que tenemos que hacer el domingo es salir a las 18.30 a la cancha y volver a ganar”, añadió.

También habló del fichaje “de altura y bueno” de Walter Tavares. “Al principio se busca ver a un jugador que funcione en una posición determinada y ves la variedad que hay en el mercado. En este caso no hemos visto mucha variedad porque queda muy poco en el mercado y además con grandes limitaciones por nuestra parte porque no podía ser extracomunitario y no podía haber jugado Euroliga porque si no, no lo podía hacer con nosotros”, explicó.

Sánchez reconoció que tienen “una pequeña manía de preguntar cual es el entorno del jugador, donde ha estado o como se ha comportado”. “Eso nos ha dado un resultado bueno los últimos años”, admitió, remarcando que en el club suelen hacer “las cosas muy rápida y muy bien hechas”.

“Tavares es un jugador que en el mercado europeo era valioso para cualquier equipo que juegue en Euroliga a alto nivel y él tenía el interés de varios clubes. Al final ha elegido el Real Madrid porque es un apasionado de Cristiano Ronaldo“, afirmó el directivo madridista.

Sobre la duración del contrato del caboverdiano, hasta 2020, subrayó que es porque no habría firmado si lo hubieran “ofrecido un año”. “Al final, la columna vertebral del equipo es gente que lleva muchos años y vas poniendo pequeños añadidos, fichando dos tres jugadores por temporada y eso te hace tener un núcleo que sabe bastante bien como deben llevarse las cosas”, aseveró.

“Cuando Fenerbahce nos eliminó 3-0 para pasar a la Final Four, me quedé muy sorprendido cuando a dos minutos del final veo a las 1.000 personas que se levantaron a aplaudir el proyecto. Ahora mismo vas al pabellón y sigue ocurriendo lo mismo. Esa familia está aglutinada entre la gente, los simpatizantes y los abonados del Real Madrid de baloncesto con el equipo“, sentencio Sánchez.