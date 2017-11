Laso confirma a Tavares para el Clásico y sigue mirando al mercado

El entrenador del Real Madrid de baloncesto, Pablo Laso, confirmó que el pívot caboverdiano Walter Tavares es el elegido para reforzar el juego interior del equipo, lastrado tras las lesiones de Ognen Kuzmic y la más reciente de Gustavo Ayón, y que espera que el nuevo fichaje pueda estar en el Clásico del domingo ante el FC Barcelona Lassa.

“Todos sabéis que Tavares está en Madrid. Hay que solucionar algún tema del contrato y si se hace oficial cuando todo el tema burocrático esté bien lo normal es que juegue ante el Barcelona este domingo”, señaló Laso ante los medios.

El vitoriano recalcó que le siguen “desde hace tiempo y cuando ya estaba en el Gran Canaria” al caboverdiano. “Luego se marchó a la NBA y ahí no podíamos competir. Ha mostrado su deseo de seguir allí, pero por lo que sea no ha tenido la oportunidad y ya era el que queríamos tras la lesión de Kuzmic. No ha sido posible hasta ahora, pero personalmente estoy contento con que se cierre todo”, indicó.

De todos modos, no se olvidó de que Ayón “es un jugador muy importante” en su equipo. “Conoce muy bien el equipo y lleva ya tiempo con nosotros. Independientemente de su rol dentro del campo, que es muy importante, dentro del vestuario es muy reconocido. Desear que se recupere cuanto antes y esperamos tenerle lo antes posible”, afirmó.

El mexicano se perderá su primer partido en la visita este jueves a Tel Aviv en la Euroliga. “Siempre es una cancha muy difícil, donde hay mucho ambiente y la gente aprieta mucho. Históricamente son partidos de alto nivel”, recordó Laso.

Para el entrenador madridista, el Maccabi “está buscando una nueva identidad en cuanto a juego se refiere”. “Tienen gente muy atlética y por dentro tienen dos ‘5’ muy sólidos y que se complementan muy bien. Ha comenzado muy sólido la temporada y está jugando bien. Vamos a tener que hacer muchas cosas bien para ganar”, comentó.

El técnico del conjunto blanco confirmó que viajan a Israel “los 13 disponibles” después de que ya tengan a Trey Thompkins que ya estuvo en el desplazamiento a Tenerife, aunque no jugó. “Esta semana están todos bien aparte de Ayón, que va a necesitar un tiempo mayor del que esperamos”, apuntó