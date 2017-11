El Banvit pide una indemnización alta por Vidmar y su fichaje se complica

Las lesiones han puesto contra la espada y la pared al Real Madrid. La dolencia en el hombro de Gustavo Ayón y la pérdida definitiva para lo que resta de temporada de Ognjen Kuzmic han dejado a los blancos sin un pívot puro en la plantilla. Laso recibió la buena noticia del retorno de Trey Thompkins tras varias semanas de ausencia, aunque el técnico se encuentra en un momento crítico al verse sin pívot en su plantilla.

A falta de que las pruebas determinen el alcance de la lesión de Ayón –los menos optimistas hablan de mes y medio de ausencia-, el club blanco se dispone a activar la opción de fichar un pívot de garantías para cubrir las bajas. Laso ha recalcado el cansancio con el que se llegó la pasada temporada a la parte final para dar notoriedad a la necesidad de una incorporación en esa posición clave.

Tal y como ha venido informando OKDIARIO, el favorito del Real Madrid ha sido siempre Gasper Vidmar. El único asunto que separa al esloveno de vestir de blanco es la indemnización que tendría que pagar el club merengue para liberarle de su contrato actual con el Banvit turco, quien pide medio millón de euros.

Los clubes han hablado en las últimas horas, pero el acuerdo está distante puesto que los turcos no se mueven de su posición. El jugador, incluso, forzó para salir diciendo públicamente que le gustaría formar parte del equipo blanco. Este domingo, sin embargo, Vidmar cambió su discurso dando a entender que no vestirá de blanco.

“El Real Madrid era una de las opciones que tenía, pero ahora mismo eso no va a suceder. Estoy feliz en el Banvit, pero ha sido un gran honor tener una oferta de un equipo como el Real Madrid. La verdad es que me quedé en shock cuando me enteré de su interés”, explicó el jugador tras un partido disputado este pasado domingo.

La llegada de Vidmar todavía no es imposible, pero sí que es cierto que se ha complicado sobremanera por la postura de su actual club. El Madrid está dispuesto a pasar por caja y pagar, pero no una cantidad desorbitada por un jugador que viene a ser un complemento. La situación podría variar en las próximas horas teniendo en cuenta que el Madrid quiere convencer a toda costa a Luka Doncic para que se quede un año más. Si le traen a su amigo y compatriota igual se lo piensa algo más antes de dar el salto a la NBA.