El Real Madrid sufre, gana y se mantiene invicto

El Real Madrid se impuso al Iberostar Tenerife por 74-84 y acaba así con dos años sin ganar en el Santiago Martín. Felipe Reyes y Facu Campazzo lideraron la victoria de líder de la Liga Endesa que continúa invicto. Comenzaron algo dormidos y encajaron un parcial de 12-0 en contra de salida. Los locales habían conseguido desactivar a un Madrid que saltó al parqué sin Doncic en el quinteto titular pero con Anthony Randolph. El ala-pívot estadounidense nacionalizado esloveno regresó frente al Khimki y fue titular ante Iberostar.

Felipe Reyes frenó la sangría canaria después de casi cuatro minutos de primer cuarto. Con la entrada del capitán mejoró el equipo. Entre Felipe y Randolph recortaron distancias, con seis y siete puntos respectivamente en poco más de cuatro minutos. Pasaron de ir 12 abajo a quedarse a cuatro. Entonces apareció la magia de Doncic para acercarles a uno con un triple.

Sin embargo, Iberostar Tenerife no se amedrentó y reaccionó para irse cinco arriba (23-18) al término de los primeros 10 minutos. El segundo cuarto fue otra cosa. Los blancos salieron mucho más enchufados que en el primero. Carroll y Doncic se echaron el equipo a la espalda para empatar el partido por primera vez. Randle puso al Madrid por delante (35-36) a cuatro minutos para el final del primer tiempo.

Los locales seguían muy acertados, mientras el Madrid no terminaba de afinar la puntería. Se fueron al descanso empatados a 42, con un 25% en triples y un 44% en tiros de dos. Unos porcentajes algo bajos para el mejor ataque de la Liga Endesa, que estaba en casi un 64% en tiros de campo y un 39% desde la línea de tres.

Campazzo apuntala al Tenerife

A pesar de los malos porcentajes y el acierto de los canarios, el líder se llevó el segundo cuarto por 19-24. En el segundo tiempo llegó la hora de Campazzo. Tenerife anotó un triple nada más empezar. Desde entonces el Facu tomó las riendas del choque y lideró al Madrid. Con un parcial de 9-0, los de Laso se pusieron seis arriba y secaron el ataque del cuadro local.

El Madrid puso tierra de por medio gracias a una magnífica actuación del argentino y los triples de un Causeur en estado de gracia. Llegaron a tener una ventaja de ocho puntos (50-58) a falta de dos minutos para el final del cuarto. La defensa estaba funcionando, habían dejado al Tenerife en ocho puntos. Pero en los instantes finales los de Nenad Markovic reaccionaron y llegaron al periodo decisivo cuatro abajo (56-60)

Ayón hace saltar las alarmas

A poco más de cinco minutos para el final del tercer cuarto, Gustavo Ayón hizo saltar todas las alarmas. El pívot mexicano se retiró dolorido del hombro izquierdo tras una falta de Abromaitis. La cara del madridista hacía temerse lo peor. En el banquillo se llevaban las manos a la cabeza, ya que las lesiones están golpeando con fuerza al líder en este inicio de temporada.

Llull, Kuzmic, Randolph y Thompkins han sido víctimas de este plaga. Los dos primeros, de larga duración. Mientras el ala-pívot nacionalizado esloveno ha regresado antes de lo previsto. En principio parecía solo un susto, pero Ayón se quedó el resto del partido en el banco y Laso reconoció tras el choque que se le había salido el hombro, lo que hace temer que pueda estar fuera varias semanas.

Reyes tira de galones

Tenerife no bajó los brazos y le puso las cosas muy difíciles al Real Madrid. No estaban dispuestos a tirar la toalla antes de tiempo. Causeur puso siete arriba a los suyos al empezar el cuarto decisivo (56-63). Pero una vez más los locales se resistían y los blancos no conseguían romper el partido. Aunque desde que se pusieron por delante y cogieron un poco de ventaja en el tercer cuarto, el conjunto canario no volvió a tomar la delantera.

Entonces apareció el capitán. Felipe Reyes tiró del carro en los minutos finales para dar la victoria al líder invicto de la Liga Endesa. Con 18 puntos, siete rebotes y 26 de valoración fue clave para que el Madrid se llevara la victoria de Tenerife dos años después. Su aportación en los últimos minutos fue decisiva. Tanto él como el Facu Campazzo, que terminó con 20 de valoración, lideraron un triunfo muy trabajado de los de Laso.