Vidmar se ofrece: “Me encantaría jugar en el Real Madrid”

Paso adelante de Gasper Vidmar en sus aspiraciones de jugar en el Real Madrid. El pívot esloveno, candidato a reemplazar a Ognjen Kuzmic, se ha ofrecido públicamente para fichar por el equipo blanco, siempre y cuando se llegue a un acuerdo con su actual club, el Banvit, para encontrar una salida a su actual contrato que le vincula a la entidad otomana.

En declaraciones concedidas al diario AS, Vidmar fue claro a la hora de mostrar sus sentimientos sobre una posible llegada al Real Madrid. “El Madrid ha contactado con mi representante, pero no tengo más información en los últimos días. Tengo dos años de contrato en Turquía, pero si el Madrid llega a un acuerdo con el Banvit me encantaría jugar en el Real Madrid. Sería un honor enorme para mí. El Madrid es uno de los mejores clubes del mundo. Sería un destino fantástico. Respeto mi contrato con el Banvit, pero si ambos clubes pueden llegar a una solución para mi traspaso yo estaría muy feliz de jugar en el Madrid”.

El Real Madrid maneja varios candidatos para ocupar la posición de pívot suplente en la rotación de Pablo Laso. La dirección deportiva tenía como principal candidato al francés Moustapha Fall, que al igual que Vidmar, cuenta con la complicación de pagar un traspaso para liberarle de su actual club. El esloveno es el candidato de Luka Doncic, la gran estrella del equipo, mientras que el nombre de Walter Tavares, que llegaría desde Estados Unidos, ha ganado fuerza en los últimos días y se maneja como la opción principal.