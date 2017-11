El Real Madrid reactiva la opción Tavares

La búsqueda de un pívot de garantías para reemplazar a Ognjen Kuzmic no está resultando nada sencilla para el Real Madrid. El club blanco ha recibido como respuesta a su interés por Moustapha Fall y Gasper Vidmar unas cláusulas desorbitadas y que no están dispuestos a pagar, pero el trabajo de la dirección deportiva permite la reactivación de una opción, la de Walter Tavares (2’20 metros, 25 años), que ha cogido peso en los últimos días para llegar a Madrid.

Tavares, que actualmente milita en los Raptors 905 de la G-League –Liga de Desarrollo de la NBA–, es un jugador que podría suplir a la perfección las características de Kuzmic, permitiendo continuar con la hoja de ruta estipulada para la presente campaña –jugadores móviles y un ‘5’ alto e intimidador–. Con 220 centímetros de altura, el pívot de Cabo Verde se convertiría en el techo de la Liga Endesa, competición en la que tiene experiencia, ya que militó en las filas de Gran Canaria. Hace poco menos de un mes fue cortado por Cleveland Cavaliers, donde llegó a compartir equipo con LeBron James, Kevin Love o Kyrie Irving.

Tal y como contamos en DIARIO MADRIDISTA, el nombre de Tavares estaba apuntado en la lista de futuribles por detrás del de Moustapha Fall. El francés, además de las dificultades puestas por su club, el Sakarya turco, no parece demasiado dispuesto a poner rumbo a un grande de Europa si no es con minutos garantizados. Vista la situación, en la dirección deportiva del Real Madrid han optado por activar la opción de Tavares, cuya salida sería mucho más asequible, a pesar de que en los últimos años no ha cesado en su empeño de triunfar en la NBA, donde en estos momentos no cuenta con opciones de obtener un contrato garantizado.

Otro de los puntos a favor en la contratación de Walter Tavares reside en su condición de español, pasaporte que logró durante su estancia en Gran Canaria. Es por ello que desde el club blanco están considerando ofrecer al caboverdiano un contrato por lo que resta de temporada y una más, de manera que su presencia, además de reforzar el grupo con su tamaño, podría también subsanar el problema de los cupos, ya que sólo Yusta, Radoncic, Reyes y Llull tienen confirmada su presencia de cara a la 2018/19.