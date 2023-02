Javier Cárdenas te cuenta en su programa cómo unos agentes de Policía empezaron a sospechar del relato de esta mujer porque que alguna cosa no cuadraba, y la presionaron hasta que esta confesó que se había inventado la historia porque quería vengarse por haberla dejado por otra persona. Los agentes, entonces, procedieron con su detención, acusándola de una simulación de delito. Y es que esta mujer de Murcia simuló su secuestro con la finalidad de perjudicar la nueva relación sentimental de su ex marido.

La arrestada acudió a la Policía Nacional para denunciar que dos personas desconocidas la habían raptado en la calle, y que estaba convencida de que la nueva novia de su ex pareja había sido la encargada de orquestar el secuestro. Según ella, la siguieron con el coche mientras volvía a su domicilio. Al llegar, dejó su vehículo aparcado en la calle y fue en aquel momento que los dos hombres la agarraron del cuello, le pusieron una bolsa por la cabeza y la subieron por la fuerza en otro coche para llevarla a un sitio que no pudo identificar. Además del secuestro, también denunció que estas personas la amenazaron de muerte y la golpearon en repetidas ocasiones antes de dejarla encerrada en una habitación durante varias horas. En este punto su relato empezó a flojear, ya que, ante la pregunta de los agentes sobre cómo había conseguido escapar, no pudo decir nada congruente, solo que lo había hecho «por|para sus propios medios». Al continuar con la interrogación, la mujer aseguró que había sido la nueva pareja de su ex marido la que había organizado todo el secuestro para vengarse de ella, pero tampoco pudo dar ninguna explicación en cuanto a cómo había obtenido esta información.