Este lunes en Levántate OK, Javier Cardenas desvela que el Ministerio de Igualdad se gasta 10.000 euros en un informe sobre la menstruación de las mujeres Trans (no lo superes, iguálamelo). Cárdenas te aclara que las mujeres trans no tienen la menstruación, pues biológicamente son hombres que se han sometido a una transición. Bueno, pues sabiendo esto que biológicamente sabe casi todo el mundo, al ministerio que lidera Irene Montero le da exactamente igual y dice barbaridades como «tienen mayor dificultad económica en adquirir productos menstruales».

La pregunta que hace Castillón es «¿para qué? Si no tienen ni tendrán jamás la menstruación mientras sean biológicamente hombres, ¿para qué». Señala que «es como si un hombre, que biológicamente es hombre, dice que tiene dificultad económica para dar a luz, una barbaridad supina. Pero todo esto tiene además un gasto que además de inútil e inecesario, pagamos todos los españoles y tragamos con ello aunque la barbaridad sea de proporciones gigantescas».

Añaden Cárdenas y Castillón que «todo esto se traduce en que el Ministerio de Igualdad se ha gastado casi 10.000 euros en un informe en el que incluye Educación y salud menstrual de las mujeres jóvenes en España, también sobre la menopausia. Y al igual que la menstruación, las mujeres trans no pueden tener la menopausia. Las transgénero siguen contando con el aparato reproductor masculino, y las transexuales, aunque se hayan hormonado y realizado una vaginoplastia, no tienen útero ni ovarios. Pero al ministerio le da igual darle una patada a la biología científica mientras sus estupideces sigan recaudando dinero público y el ciudadano sea quien subvencione tanto analfabetismo político con sus ideas inútiles y dignas de un reality de humor malo. No lo superes, iguálamelo».