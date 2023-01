Atentos a lo que explicamos hoy en el programa de Javier Cárdenas. Hacienda paga con nuestro dinero casi 6 millones de euros de alquiler por un edificio cerrado. Javier Cárdenas dice: «Hacienda nos cuesta mucho dinero, primero por las meteduras de pata de algunos, no todos, inspectores que van a hacer su agosto y no a cumplir con su trabajo y luego con cosas como lo que ha pasado en Málaga.»

Y es que Hacienda ha pagado un alquiler millonario por un edificio que lleva 3 años cerrado, un dinero que es nuestro, por un edificio que utilizan. Cada año pagan un millón novecientos mil euros al año y lleva tres años. El edificio de hacienda en Málaga está cerrado, necesita rehabilitación y ni siquiera han empezado las obras, pero mientras tanto pagando 1.900.000 euros al año, que pagamos todos para que ellos trabajen en otro edificio. Y dicen que el contrato es vigente hasta el 2025, así que, de seguir pagando sería un total de 14 millones y medio de euros.

Javier Cárdenas añade: «Es muy bestia y un escándalo, de aquellos a los que no dan bombo en los medios de comunicación porque ya sabéis que el Estado es el mayor publicista de España, es decir, si criticas a cualquier empresa, el Gobierno no va a hacer publicidad contigo y no pondrá dinero.» Increíble, un escándalo de despilfarro de dinero de todos los españoles y no pasa nada, ni se da a conocer con la trascendencia que tiene, ni se critica.