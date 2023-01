Hoy Javier Cárdenas te cuenta lo que la presentadora de las Campanadas de Televisión Española ha contestado al publicista por la indirecta que le lanzó recordando la muerte de su hijo. Ana Obregón ha contestado a Risto Mejide después de que este realizase durante las Campanadas de Mediaset un comentario que pudo entenderse como una indirecta a sus competidoras de Televisión Española y Antena 3. «¿Ah, sí? ¿Hay algo que anunciar? ¿Un embarazo? ¿La muerte de un ser querido? Eso siempre da audiencia».

Ana Obregón destrozó a Risto resaltando el dolor que producen comentarios de ese estilo. «No todo vale, Risto Mejide. En esta vida no todo vale», comenzó la actriz y presentadora haciendo uso incluso de las letras mayúsculas para recalcar el mensaje. Continuó diciendo Ana Obregón: «Los comentarios machistas y repulsivos hacia Cristina Pedroche por estar embarazada y hacia mí por haber perdido mi único hijo diciendo que utilizamos eso para tener audiencia… duelen. Duelen mucho. Pero también duele tu risa al final del comentario como si fuera divertido enterrar a un hijo. No lo es Risto. Y no te lo deseo ni a ti ni a nadie» y Ana en su cuenta de Intagram también dijo: «Ante tu falta de información te refresco la memoria, durante cuatro décadas tengo el honor (gracias a los equipos que me han acompañado) de estar con mis trabajos entre los 10 programas más vistos de la historia de televisión en España.» «Y en el caso de Cristina también siempre ha tenido audiencia en sus trabajos y éxito. Siento que tus ataques repulsivos a dos mujeres no te hayan servido de nada porque tu retransmisión de las campanadas ha sido la menos vista de la historia de Telecinco».