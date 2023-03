Hoy Javier Cárdenas, en Levántate OK, te cuenta lo último: Laura Borràs ha sido condenada a nueve años de inhabilitación por prevaricación administrativa. Además, el TSJC le ha impuesto cuatro años y seis meses de prisión y cuatro más de inhabilitación por falsedad en documento oficial y mercantil por el caso de la Institució de les Lletres Catalanes.

La presidenta suspendida del Parlament suspendida y presidenta de Junts per Catalunya, Laura Borràs, ha sido juzgada por prevaricación y falsedad documental por haber adjudicado contratos de manera irregular cuando era directriz de la ILC. El juicio a la presidenta suspendida se celebró en el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña y acabó el pasado 1 de marzo.

En su último turno de palabra, Borràs alegó que los otros dos acusados habían hecho un pacto con la Fiscalía, pero que ella, por el contrario, «había optado por mantener el pacto con la verdad» y con esto ahora los que la han condenado sopesan casi exculparla, algo también como lo de Griñán, que está molesto porque se ha indultado a presos en una tradición de semana santa y a él no.

Hay quien piensa que no es el momento ante las próximas elecciones municipales, no vaya a ser que perjudique, pero que saldrá eso es seguro y sino al tiempo. De Pujol ya ni hablamos, porque eso es lo que pasa, que ya ni se habla de él, de escándalo. Y no pasa nada, nadie sale a la calle a protestar y manifestarse por semejantes chanchullos, indultos y preferencias bajo cuerda, en este país que tiene que pasar más para que la gente despierte.