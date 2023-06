Yolanda Díaz mata dos pájaros de un tiro

Al final, Podemos se integrará en Sumar asumiendo la más humillante de las derrotas: Irene Montero no tendrá hueco en Madrid y, salvo que la encajen a última hora en una discreta candidatura, la caída política de la ministra de Igualdad lleva implícita la derrota del gran muñidor en la sombra de la formación morada: Pablo Iglesias. La democracia está de enhorabuena: la puntilla al que fuera fundador, secretario general de Podemos y vicepresidente del Gobierno representa un hito que no conviene pasar por alto, porque la decadencia podemita es consecuencia del rechazo masivo de la sociedad española a ese grupo de sectarios que llegó a la política del brazo de las dictaduras populistas. Por fortuna, Podemos languidece y renuncia a sus siglas para mantener unas migajas, pocas, de poder. No le ha derrotado Yolanda Díaz -no nos engañemos-, sino los españoles. Los que venían a regenerar la democracia y prostituyeron la democracia han sufrido en sus carnes el rechazo y desprecio de la democracia.

Que Irene Montero no ocupe un puesto de renombre en las listas de Sumar revela hasta qué punto ha sido la izquierda a la izquierda del PSOE la que ha terminado de darle la puntilla política a esta indigente intelectual que ha tratado de imponer a todos su sectaria manera de ver la sociedad con una arrogancia insoportable. En el pecado lleva la penitencia, lo mismo que su pareja, un vanidoso con ínfulas de gran personaje, cuando en realidad ha sido y es un burdo matarife. Han sembrado tanto odio, tanta inquina, han rezumado tanta intransigencia que, al final, han probado su propia medicina. Por supuesto, muchos de los que se han subido al carro de Sumar responden al mismo patrón, porque -no nos engañemos- la formación de Yolanda Díaz es el coche escoba al que muchos se subieron para seguir pisando moqueta. No son mejores que Montero o Iglesias, pero sí menos soberbios.