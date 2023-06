Yolanda Díaz, del ‘sólo sí es sí’ al «no es no»

Yolanda Díaz no quiere oír hablar de Irene Montero y tampoco de la ley del sólo si es sí. Ni palabra. Consciente de que esa norma es una soga al cuello ha ordenado a los candidatos de Podemos incluidos en Sumar que se abstengan de poner en valor una ley que ha causado un daño inmenso a las mujeres víctimas de agresiones sexuales. De aquí al 23 de julio, los candidatos podemitas tienen orden de no mentarla bajo ninguna circunstancia, lo que no deja de ser una solemne hipocresía, porque Yolanda Díaz votó en contra de la reforma que el PSOE tuvo que pactar con el PP para arreglar el desaguisado de Irene Montero. O sea, que Díaz prefirió mantener en vigor una norma que se convirtió en la mayor aliada de los violadores. Las cosas han cambiado y ahora la la líder de Sumar es consciente de que presumir de esa ley es un ejercicio de alto riesgo.

La decisión de Yolanda Díaz, «muy meditada durante días» por parte de los estrategas de campaña, buscar «evitar entrar en el bucle del cuerpo a cuerpo con la oposición». Como si la oposición no fuera consciente de que Díaz apoyó la ley y se negó con su voto a enmendarla. Que no le interese sacarla a escena es comprensible, pero puede estar segura de que PP y Vox van a airear sus vergüenzas. El hecho de que los dirigentes de Sumar quieran una campaña «en positivo» no significa que sus adversarios no aprovechen toda ocasión para hacer a Díaz corresponsable de la ley.

Las consecuencias funestas de la norma y la defensa acérrima de la misma por parte de Podemos han sido claves en el rechazo de Díaz a incluir a Montero en sus listas. Es comprensible desde un punto de vista de estrategia política, pero la ministra de Trabajo no podrá esconder que votó lo mismo que la defenestrada Irene Montero.