Viviendas de papel

LUNES: AL REVÉS. «No faltan viviendas. Lo que sobra es precio», dijo con admirable contundencia doña Maribel Alcázar, presidenta de la Federació d’Associacions de Veïns de Palma, con relación a la aprobación definitiva del Plan General de esta adelantada ciudad, que supone una reducción del suelo urbanizable. Pues al revés me las calcé, porque a menos suelo, más alto su precio y por tanto menos viviendas asequibles. Pero el todavía presidente Sánchez, un hombre muy sobrevalorado, especialmente por él mismo, tiene la solución y la anunció en una intervención preelectoral en el Senado: la creación de 20.000 pisos más, para alquileres asequibles sobre terrenos inexistentes del Ministerio de Defensa.

Pero esto ya era a mayor abundamiento porque antes ya había prometido primero, 93.000 viviendas, 50.000 en manos de la SAREB -de las que 14.000 están ocupadas irregularmente y otro tercio son inhabitables- y otras 43.000 a financiar con créditos ICO. En total, pues, anunció 187.000 casas, de papel, en dos semanas. Como dijo alguien, con absoluta certeza, el milagro de los panes y los pisos. ¿Cuántas casas de la SAREB corresponden a Baleares? En teoría, en Palma habrá unas 99, aunque no se sabe cuántas están ocupadas ni menos aún cuantas resultan inhabitables. Resulta difícil de creer, pero más difícil aún resulta que incluso en el PSOE lo puedan entender, pero así es. Porque la solución que ofrecen los sanchistas en Palma en el nuevo PGOU es la reducción de un 50% de la superficie urbanizable y el alcalde José Hila, junto a otra que tal baila, la regidora de Urbanismo, Neus Truyol, apuestan por incrementar la vivienda asequible y prometen ahora construir hasta 10.000 de ellas cuando, vaya, solo faltan 20.000. A esto se le llama acertar plenamente el tiro fuera de la diana.

MARTES: NUMBER ONE EN SUCIEDAD. Palma, junto con Alicante y Sevilla, son ahora, según la OCU, organización de consumidores, tras una encuesta de satisfacción realizada a 6.863 vecinos de 69 ciudades españolas, las capitales más sucias de España. Las peores calificaciones, amén del estado general, se centran en la excesiva presencia de excrementos caninos en las aceras, la suciedad alrededor de los contenedores, la existencia de grafitis y en la falta de limpieza en las zonas del extrarradio. Son datos que prácticamente replican los de la encuesta de hace cuatro años, lo cual viene a confirmar que en Palma estamos igual que estábamos, o sea, donde desde hace años reina la suciedad sin que el ayuntamiento sea capaz de poner remedio.

MIÉRCOLES: LO QUE PUDO HABER SIDO. El juez de Instrucción número 2 de Manacor ha archivado la causa contra el rapero catalán Pablo Hásel desvinculándolo de unos destrozos que causaron unos bárbaros a uno de sus conciertos en el cuartel de la Guardia Civil en Sineu, en mayo de 2021. Ya en el MUR Festival de Felanitx, celebrado el 12 de octubre de 2019, el rapero supuestamente dijo: «Voy a quemar esta odiosa bandera, esta bandera sólo representa los intereses de la oligarquía fascista. Muerte al Estado fascista, viva la república popular». La Fiscalía lo consideró un delito de odio y que las proclamas que hizo en Felanitx habían incitado el ataque al puesto de la Guardia Civil de Sineu, que acabó en numerosos destrozos en el mobiliario y en uno de sus vehículos. Hete aquí un ejemplo de cívica libertad de expresión.

JUEVES: QUINTOS AGRAVIADOS. La cuadrilla de quintos ‘05, de Sa Pobla –quintos sin hacer el servicio militar, por supuesto- emitió un comunicado pidiendo disculpas por los actos vandálicos provocados en las aulas del instituto Can Peu Blanch, que tuvo que suspender las clases por este motivo, pero se mostraron «molestos y decepcionados» con la actitud tanto del instituto como del Ayuntamiento. Que se reúna el pleno municipal y presente sus disculpas a unos jóvenes tan civilizados y respetuosos con las normas de convivencia.

VIERNES: SEGUNDA PARTE DEL EVANGELIO. En su segunda parte, las nuevas ciudades de Sánchez, tras el urbanismo de género y feminizar el callejero, proponen ahora ciudades desnaturalizadas, biodiversas, ecosistémicas y ecoconectadas con lo periurbano para lograr la renaturalización de las ciudades españolas, incrementando la biodiversidad y la conectividad ecológica. O sea, el no va más plus. Anda Hila, que no se diga que Palma se queda atrás.