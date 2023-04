La vivienda y las mentiras arriesgadas

Miguel Ángel Fernández Ordóñez, socialista de pro, ha tenido una larga carrera política. Su última muesca en el revólver fue la de gobernador del Banco de España, un destino que mejor cabría olvidar porque no fue capaz de prevenir la crisis de las cajas de ahorros, promovió fusiones condenadas al más absoluto fracaso y causó grandes desarreglos en el sector financiero, que finalmente hubo que rescatar acudiendo al socorro de la Unión Europea. Lo conozco hace muchísimos años, hemos almorzado con relativa frecuencia, aunque hace tiempo que perdimos el contacto y que supongo que me considera entregado por completo a la derecha más rancia. Por eso puedo decir que su mejor etapa como profesional, prácticamente olvidada, fue cuando en 1992 ocupó la presidencia del Tribunal de Defensa de la Competencia.

Allí desarrolló una ingente tarea en favor de la libertad, siendo socialista, y promulgó un informe épico proponiendo remedios concretos para resolver las enormes trabas regulatorias y administrativas que impedían el progreso del país. Por ejemplo, e irónicamente, la desaparición de las cajas de ahorros, que al no tener accionistas no respondían ante nadie y podían sortear con facilidad la debida prudencia financiera, y evitaban la oportuna diligencia en la persecución de la eficiencia. Promovió la libertad absoluta de los horarios comerciales, se mostró en contra de la endogamia de los colegios profesionales -con sus prebendas y privilegios-, y lo que me parece más importante en los tiempos que corren, se declaró firme partidario de liberalizar el suelo, de declarar todo el territorio nacional como urbanizable -salvo aquel que mereciera protección solo por cuestiones relacionadas con el medioambiente o el patrimonio histórico artístico-, a fin de abaratar la vivienda. Recuerdo que estábamos en aquellos momentos en 1992.

Su tesis era que la escasez de vivienda, así como los precios elevados de la existente, se debían a la falta de oferta, a la imposibilidad material de edificar y de construir nuevos inmuebles, y deseaba, en este sentido, una regulación lo más abierta posible como la que ya entonces estaba en vigor en la mayoría de los países desarrollados europeos. Desconozco lo que pensará en estos momentos sobre la ley de vivienda presentada apresuradamente por Pedro Sánchez con el pretendido y exclusivo fin de captar votos -cuya ganancia no le arriendo-, porque lo cierto es que el señor Ordóñez no ha madurado como los buenos vinos, sino que, igual que los malos caldos saben con el tiempo a picado, ha desarrollado una inquina contra la derecha impropia de la templanza a que suele conducir la sabiduría.

El caso que en su último estertor, el sanchismo ha aprobado un proyecto de ley de vivienda que incluye todas las condiciones desaconsejables de cara al propósito que dice perseguir: proporcionar una vivienda asequible en propiedad o en alquiler para el mayor número posible de ciudadanos, y así concretar el derecho a la vivienda recogido en la Constitución. En esta columna he repetido hasta la saciedad que la vivienda, lo mismo que el trabajo, no constituyen derechos en sentido estricto ni podrán serlo jamás, pues en caso de que lo fueran todo el mundo tendría a estas alturas un empleo y una vivienda en condiciones. Estos pretendidos derechos han sido construidos por la izquierda, presidida siempre por esa soberbia que le lleva a negar a Dios, y a creer que puede inventarlos o producirlos según su voluntad, mecánicamente, como si formaran parte del designio humano de tono progresista, al margen de lo que dicta la inapelable naturaleza.

De esta manera, se ha decidido topar el crecimiento de los alquileres y castigar a aquellos probos ciudadanos o empresas que hayan podido hacerse con más de cinco inmuebles en propiedad gracias a su buen trabajo, su competencia y su astucia.

Ya en la actualidad, el régimen de arrendamientos es extraordinariamente oneroso para el propietario, que está obligado a alquilar el inmueble por un mínimo de cinco años, una de las explicaciones de que los precios sean tan elevados. Pero en adelante, no hay duda de que la ingente cantidad de personas que busca un acomodo en alquiler no lo encontrará. Los propietarios se resistirán con causa y razón a arrendar un inmueble sin tener la libertad y el oportuno margen de maniobra para subir el precio a voluntad, a fin de prevenir posibles acontecimientos extraordinarios, cubrirse ante la inflación o simplemente aumentar su renta, todas ellas aspiraciones bastante legítimas.

El resultado de este intervencionismo extremo en el mercado es que los jóvenes, los más necesitados, la gente en situación precaria se topará con dificultades enormes para instalarse en una vivienda. En todos los lugares donde ya se ha ensayado este despliegue de buenos propósitos los resultados han sido nefastos. En Berlín, la oferta se redujo un 50% al año siguiente de ponerse en marcha este catálogo moralista de acciones públicas que no tiene en cuenta el funcionamiento del hecho económico, y en Suecia hay que esperar hasta diez años para encontrar una vivienda en alquiler. No es aventurado pensar que en España sucederá exactamente lo mismo.

El catedrático José García Montalvo y todos sus pares decentes explican a los estudiantes de Economía que la regulación de precios o de rentabilidades es contraproducente en un mercado como el del alquiler que no es monopolista, sino que está lleno de múltiples de pequeños propietarios. Si los precios de los alquileres suben es por falta de oferta y esto ha sido una constante en España desde la congelación de rentas aprobada durante el franquismo y por una excesiva incentivación fiscal a la compra de vivienda, que teniendo el efecto positivo de favorecer la propiedad privada, podría haberse ejercido con más tino, pues ha llegado a situar a España como un caso insólito en Europa. Las consecuencias de esta nueva ley impulsada por el sanchismo radical será la reducción de la oferta de vivienda en alquiler, la falta de mantenimiento de las casas y la aparición de un mercado negro al alza. No me dirán que estos legisladores voluntaristas y necios no han estado realmente brillantes. Todo este movimiento con un hediondo tufo electoral, en lugar de favorecer a la gente con pocos recursos económicos, multiplicará el escrutinio de los eventuales candidatos y finalmente expulsará del mercado del alquiler a las familias a las que se pretende proteger. Todo un pan con unas hostias.

En 1992, el señor Fernández Ordóñez lo tenía muy claro. La mejor manera de conseguir abaratar a medio plazo el precio de la vivienda es liberalizar el suelo -convirtiéndolo en urbanizable salvo en casos excepcionales-, así como establecer la libertad completa de arrendamientos, que por cierto promulgó con gran éxito el primer ministro de Economía de Felipe González, Miguel Boyer. En aquellos tiempos algunos socialistas aún tenían arranques de clarividencia. Ahora estos ni están ni se esperan. Sánchez confía en que estas ocurrencias de última hora le ayudarán a remontar en las encuestas y posiblemente a ganar las elecciones. A mí me parece que, a estas alturas de la legislatura, el deterioro del Gobierno es tan profundo, los crímenes que ha cometido son de tal calado que no hay nada que pueda salvarlo: ningún ejercicio más de demagogia como este de la vivienda, ninguna mentira adicional. Cuando se ha arrumbado con todo y saña no cabe reparación posible.