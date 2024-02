La vida domestica a Muñoz Escassi

La vida da muchas vueltas y, de forma incomprensible, lo que al principio parece una cosa, el tiempo lo convierte en algo distinto. Las vidas se cruzan, algo nos separa y, a veces, el tiempo nos devuelve a los comienzos, con tropiezos y, eso sí, algún que otro susto en forma de desamor. Algo así ha ocurrido en la vida del seductor español por excelencia, Álvaro Muñoz Escassi, y la ex Miss España María José Suárez.

La vida de Muñoz Escassi recuerda a la de Giacomo Casanova, el libertino seductor del siglo XVIII. Por su vida han pasado decenas de parejas: Vicky Martín Berrocal, Mireia Canalda, Sonia Ferrer o Blanca Romero, entre otras. «Tenía un trasero ese hombre y unas piernas que parecían de un busto griego. Terminó como tenía que terminar, muy bien. Nos hicimos amigos para toda la vida. Yo a Escassi le amenacé. Le dije: ‘Si dices algo, te reviento’, y por eso se calló», contó Romero en Masterchef Celebrity.

Entre ellas se encuentra la madre de su hija Anna, Mercedes Barrachina, quien entonces estaba casada y es la más desconocida de sus conquistas. En el año 2015, se atribuyó a Álvaro Muñoz Escassi una relación con una joven. Muchos periodistas comentaban que el jinete se había enamorado de nuevo, y la chica, llamada Anna Barrachina, resultó ser su hija. El pasado fin de semana, el jinete concedió una entrevista al programa De viernes, donde contó por primera vez cómo descubrió que tenía una hija no reconocida: «Llegó un momento en el que tenía que decidir ante los medios si Anna era mi novia o mi hija. Y ella me dijo que no quería ser mi novia», explicó con ese gracejo que le caracteriza.

La lista de amantes es interminable, lo que le llevó a protagonizar un reality llamado I love Escassi. Soltero y sin compromiso, las fiestas se le quedaban pequeñas y su número de conquistas aumentaba hasta que conoció a Lara Dibildos, con quien tuvo a su hijo Álvaro.

«Él estaba en lo más alto de su vida de libertino, muy descentrado y despistado. Le veo ahora, tan centrado, completamente diferente. Ya me hubiera gustado a mí conocerlo así», comentaba Dibildos en el programa de cocina. Porque aquello fue una relación a dos fuegos. Se cocinó lentamente la primera etapa hasta que tuvieron a su hijo y las cámaras de Salsa Rosa lo captaron besándose con otra mujer. Se dieron una segunda oportunidad y aquello ardió a fuego rápido, salvo como amistad, ya que ambos siguen compartiendo tiempo juntos.

Luego llegó el show con Jessica Bueno, la ex del hijo de Isabel Pantoja, antes de que la modelo comenzase una relación con el tenista Feliciano López. Y así siguió hasta que en 2017 sucedió lo que parecía imposible: se casó.

El 28 de diciembre de 2016 se unió en matrimonio con la millonaria venezolana Raquel Bernal, de manera muy precipitada. La gran sorpresa llegó cuando en el mes de mayo siguiente ya se habían separado. Y Álvaro no se quedó quieto. No había semana en la que no se le atribuyese un nuevo amor, una nueva conquista y luego una nueva infidelidad, y así hasta volver a comenzar.

Pero como los finales se parecen a los principios, al final llegó la calma. A María José Suárez la conoció hace 20 años y tuvieron una breve relación. El jinete andaba entonces de cama en cama y la que fue Miss España en 1996 no le dio mucha credibilidad. Entonces ella conoció al tenista Feliciano López, relación que terminó cuando ella se quedó embarazada de su primer hijo en 2010. En una entrevista para ¡Hola!, sobre cómo fue la ruptura, la modelo comentó que cuando le comunicó el embarazo, López dudó sobre la relación. Luego perdió al bebé y se separó del tenista, que tiempo después coqueteó con Jessica Bueno.

La modelo, tras alguna que otra relación, conoció en 2015 al empresario catalán Jordi Nieto, con quien tuvo a su hijo Elías. Ambos vivieron en República Dominicana, donde Muñoz Escassi la contactó. Y entonces, sus vidas se volvieron a cruzar. La relación de Nieto y Suárez estaba en crisis y, a pesar de que la ex Miss España estaba renuente al principio, comenzaron a verse.

La relación «empezó con esa fama de mujeriego que pensé que me iba a dar muchos dolores de cabeza», manifestó ella, «pero después las piezas encajaron a la perfección». Ambos buscaban lo mismo: estabilidad. El tiempo había hecho madurar al seductor. Que ambos tuvieran hijos a los que cuidar y tiempo para dedicarse mutuamente y en exclusiva, también ha contribuido al éxito final. Y lo que en los inicios fue un imposible, 20 años después y un anillo de compromiso han llevado al jinete a considerarla «su alma gemela». Esperemos que el tiempo no vuelva a hacer de las suyas.