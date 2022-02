Ningún otro titular resume mejor, a juicio del cronista, lo ocurrido en las elecciones de Castilla y León. De entrada, haremos justicia: hace dos años y medio el PP perdió allí las elecciones y ahora las ha ganado. Incuestionable. La victoria, desde luego, no es para tirar cohetes ni en la calle Génova de Madrid, ni en la sede de la Junta, cuyo presidente abrió las urnas para acercarse a la mayoría absoluta, cuarenta y un escaños. No los ha obtenido. En segundo lugar, derrota, mírese por donde se mire, del PSOE: en la anterior cita quedó en primer lugar, ahora, los acólitos interesados de Sánchez dirán que es una bella victoria. Como Felipe González en 2006. Mentira: siguen en la oposición. Pero, en tercero, lo más destacable es, sin duda, lo siguiente: el centro y la derecha se han subido a la chepa de los socialistas regionales, unos pardillos que han confiado todo su destino en el perdedor Sánchez. Pero, ¡cuánto cuesta aplastar a este narcisista patológico!

Y en la derecha, Vox se ha llevado el gato al agua; sin duda, que la mayoría de los votos que le han apoyado proceden del Partido Popular y otros muchos del casi extinto Ciudadanos, que se convierte, con el dúo pésimo Arrimadas-Igea, en una excrecencia política sin porvenir alguno. Lo de Vox es muy explicable: su mensaje, aún no contaminado por gobernación alguna en parte ninguna de España, ha crecido con su contundencia. Vox se ha permitido -y se va a seguir permitiendo, ya lo verán- unos lujos dialécticos, ideológicos, que tendrá que moderar -también lo veremos- cuando acceda a algún poder concreto en las instituciones municipales o autonómicas. En tierra conservadora, el “bravismo” de Abascal y su trío de acompañantes: Olona, Ortega Smith, Espinosa, se ha escuchado con agrado. A sus electores, según se ha comprobado, no les molestan para nada los socios internacionales de Abascal: los húngaros, los polacos, los “hermanos italianos” o los crecidos portugueses han sido bienvenidos a estas elecciones. Igual que Bolsonaro.

Llegado este momento de la crónica contaré algo muy expresivo: en el PP crítico, en línea ascendente, proliferaron ayer durante todo el día, las manifestaciones sotto voce, que se empeñaron de antemano no sólo en cuestionar la victoria, sino más aún: en discutir muy rudamente el liderazgo de Pablo Casado. Fíjense como fue la cosa: incluso desde algún lugar de espectro popular, se le llegó a decir al cronista: “Es un desastre sin paliativos”. Esta posición aventura qué clase de calvario político y partidario va a sufrir en los meses venideros el presidente del Partido Popular. Morigerado aparentemente el conflicto de Madrid, lo que va a resurgir con certeza es el clamor de algunas voces, quizá muchas, exigiendo a Casado la convocatoria urgente del Congreso del partido en la Comunidad de Madrid.

“Ya no hay excusas”, se decía sin ambages una vez conocido el tamaño de lo que los representantes de esta corriente ya denominan: la “amarga victoria”. Desde luego, con estos logros confirmados le va a resultar muy complicado a la dirección del PP asentar la especie de que la iniciativa de clausurar la legislatura ha sido muy procedente, por más que Ciudadanos hubiera puesto imposible a Mañueco la convivencia en un mismo Gobierno de coalición.

Todo este murmullo, convertido -también lo verán- en aullidos internos, va a perjudicar (y eso se lo deberían hacer mirar los críticos) el recorrido que tiene que cumplimentar Alfonso Fernández Mañueco para conseguir pasar el comprometido fielato de su investidura. En Vox, según hemos podido recoger, algunos exaltados claman venganza, quieren que Casado pague su falta de apoyo a la moción de censura que en su día presentó Santiago Abascal y que fue el inicio de una ruptura brutal que ahora el PP no tiene otro remedio que recomponer. Como proclamó la pasada semana la presidenta de Madrid, Díaz Ayuso: “Prefiero gobernar con el partido de Ortega Lara que pactar con el de los etarras que le tuvieron secuestrado”. Una auténtica sentencia digna de ser tenida en cuenta en todos los sectores de su partido. La incógnita ya no es tal: Vox pretende ya la vicepresidencia y quizá la presidencia de las Cortes. Está bien: así sabremos de una vez cómo administran, cómo mandan. Se abre desde luego un largo debate.

Hay una última consecuencia del resultado de estas elecciones. Escribimos hace días que, desde Sevilla, el presidente andaluz Juanma Moreno, observaba no de reojo, sino más bien con lupa los acontecimientos de Castilla y León. Lo cierto es que en su Parlamento, Vox está maltratando con sus continuas negativas la gobernación del presidente; es más, no le concede ni un respiro. A este respecto le tengo oído a Moreno que si esta táctica filibustera se hace crónica en el Parlamento regional, él, a su pesar, no podrá hacer otra cosa que disolver la Cámara y convocar elecciones para mayo o junio, antes desde luego de que llegue el otoño, la estación de obligado cumplimiento. Esta es la tesitura en la que también debe tener opinión la dirección nacional del partido. Victoria sufrida, pelín amarga, pero victoria al fin.