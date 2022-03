Dice el Gobierno que el jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, no ha incurrido en un conflicto de intereses en relación a las ayudas públicas recibidas por la empresa Industrias Plásticas Playbol SL, la empresa de plásticos y embalajes que que explota la sociedad administrada por su padre y que ha recibido 701.741 euros en subvenciones públicas del Ejecutivo, tal y como ha revelado OKDIARIO en exclusiva. Esta empresa multiplicó por 2,1 sus ingresos por ayudas públicas tras la llegada de Sánchez a La Moncloa. Desde junio de 2018, fecha de la llegada del presidente al poder, esta sociedad ha recibido un total de 11 subvenciones.

La respuesta del Gobierno a una pregunta del PP es la siguiente: «En relación con la pregunta de referencia, se señala que no da lugar a solicitar el informe que menciona al no darse ningún supuesto de la Ley 3/2015, de 30 de marzo, reguladora del ejercicio del alto cargo de la Administración General del Estado». Y es que los populares recordaron al Gobierno que un alto cargo está incurso en un conflicto de intereses cuando la decisión que vaya a adoptar pueda afectar a sus intereses personales, naturaleza económica o profesional, por suponer un beneficio a los mismos. Obviamente, se entienden por «intereses personales» los intereses familiares, incluyendo los de parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad.

Si el Gobierno no ve conflicto de intereses en este asunto, la pregunta es por qué la izquierda ha puesto el grito en el cielo por el contrato otorgado por la Comunidad de Madrid a una empresa con la que el hermano de la presidenta Isabel Díaz Ayuso tuvo una relación comercial. Porque no ver conflicto de intereses en el hecho de que la empresa que explota la sociedad del padre del presidente recibiera 701.741 en subvenciones del Gobierno y sí verlos en el contrato de la Comunidad de Madrid es un ejercicio de hipocresía descomunal. Ya saben, lo de ver la paja en el ojo ajeno y no ver la viga en el propio.