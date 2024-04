Uno de dos

El Mallorca entra en su semana, sino decisiva, si probablemente la más importante en lo que queda de liga. Si sale imbatido habrá atado virtualmente la permanencia, su objeto de deseo, pero si pierde alguno de los dos partidos en liza, el primero en Sevilla y el segundo en Cádiz, pasará a formar parte del grupo de los sufridores.

El Ramón Sánchez Pizjuán no es una plaza sencilla. Quique Sánchez Flores cogió al equipo en la decimoctava de liga tras relevar a Diego Alonso, quien no cuajó en el fútbol español y había reemplazado a Mendilibar, salvador del equipo en la campaña anterior. Hoy los de Nervión constituyen un cuadro más reconocible con cambios en la portería, Nyland por Dimitrovic y el descubrimiento en la cantera del joven Isaac Romero, una pesadilla para los defensas por su movilidad, constante presión, remate y total entendimiento con En Nesyri, el goleador alimentado por compañeros de buena técnica, Suso, Oliver o Jordán, la rapidez de Ocampos, un peligro constante, y las subidas por banda de Navas o Acuña. La veteranía de Sergio Ramos, a vigilar en las acciones a balón parado, con Marcao o Gudelj, buen tirador desde larga distancia, no ha sido suficiente para rebajar la cifra de tantos encajados, aunque la artillería no es el plato fuerte del Mallorca. Kike Salas, lateral diestro, Pedrosa, el zurdo y Sow, centrocampista son las bajas previstas por diferentes circunstancias.

Javier Aguirre viaja con todo, 24 mimbres para un descarte a decidir. Su habitual dibujo coincide con el del anfitrión, 5-3-2, salvo que el desarollo del encuentro obligue a variaciones forzadas. Son seguros Rajkovic, Raillo, Dani Rodríguez y Muriqi. Luego que si Gio, Maffeo o Valjent, que si Copete o Nastasic, Costa o Lato. Samu y/o Mascarell, el kosovar en solitario o Larin en compañía. Quién sabe lo que pasa por la cabeza del «Vasco», aunque muchas vueltas no suele dar.

Arbitró el 1-0 al Real Madrid la temporada pasada en Son Moix, el canario Alejandro Hernández Hernández no es el juez que más confianza inspira para un choque de tal trascendencia. De Arrecife (Lanzarote), luce escarapela FIFA, pero es árbitro de tarjeta fácil y penaltito, esta temporada lleva 2, uno precisamente a favor del Sevilla en su feudo. 81 amonestaciones y dos rojas en los 14 escenarios que ha pisado en la presente campaña. 4 (1), 5 (x) y 5 (2). Aun no se ha estrenado con el Mallorca en la 2023-24.